Döbeln. Zum Ausblick vom Döbelner Rathausturm gibt es jetzt auch den entsprechenden Durchblick. Passend zum internationalen Museumstag am Sonntag bot das Stadtmuseum Döbeln nicht nur die Eröffnung einer neuen Ausstellung an. Interessierte konnten zudem am Nachmittag auch auf den insgesamt 59 Meter hohen Rathausturm steigen. Auf den Rathausbalkonen am Turm stehen jetzt so genannte Panoramatafeln. Die wurden zum Museumstag am Sonntag erstmals präsentiert. Dem Betrachter geben die Tafeln Auskunft, welche markanten Gebäude und Bauwerke er gerade in allen vier Himmelsrichtungen sehen kann. „Viele Turmbesucher, auch Einheimische, fragten immer mal wieder, wo jetzt was zu sehen ist. So entstand die Idee diese Tafeln anfertigen zu lassen“, sagt Kathrin Fuchs vom Döbelner Stadtmuseum.

Insgesamt 63 Besucher waren am Sonntag auf den Rathausturm gestiegen. Die Panoramatafeln als Legende zum originalen Ausblick über die Stadt bekamen dabei viel Lob.

Am Stadtfestwochenende, vom 16. bis 18. Juni, besteht die nächste Möglichkeit vom Rathausturm auf das bunte Treiben in der Stadt zu schauen.

Von Thomas Sparrer