Was steckt im tonnenschweren Döbelner Rathaustresor?

Döbeln. Ein riesiger Coup gelang Montagmittag nicht etwa der Olsenbande sondern den Mitarbeitern der Schlosserei Bauer aus Döbeln. Ein vier Tonnen schwerer Tresor schwebte von langer Hand vorbereitet aus dem Döbelner Rathaus.

Der Koloss des Herstellers Carl Förster wurde seit Ende vergangener Woche im Erdgeschoss des Rathauses zwischen Einwohnermeldeamt und Computerzentrale des Rathauses ausgebaut. Im Zuge der Umbauarbeiten am Brandschutz des Rathauses muss er weg. Allein das Umlegen des Tresors dauerte einen Tag. Zwei weitere dauerte es, denn Koloss ohne Schäden an den Treppen bis vor den Rathauseingang zu transportieren. Mit einem Containerfahrzeug gelang es schließlich den Tresor aufzuladen und abzutransportieren.

Zuletzt nutzte die Sparkasse den Geldschrank

Der Geldschrank ist mindestens 100 Jahre alt und wurde wahrscheinlich beim Bau des Döbelner Rathauses 1912 oder kurz danach ins Rathaus eingebaut.

„Der Tresor ist seit mindestens zweieinhalb Jahrzehnten ungenutzt. Und zwar seit die Sparkasse Döbeln Anfang der 1990-er Jahre aus dem Erdgeschoss des Rathauses ausgezogen ist“, sagt Thomas Mettcher, Pressesprecher der Stadt Döbeln.

Wo ist Tresorschlüssel?

Das spannende daran ist, dass für den Tresor auch keine Schlüssel mehr im Rathaus existieren. So weiß niemand, ob und was in dem Vier-Tonnen-Kolosses drin ist. Vielleicht der Goldschatz von Döbeln, vielleicht DDR-Mark, alte Aktien oder SED-Parteitagsbeschlüsse....

Da schwebt er davon. Quelle: Sven Bartsch

In der Schlosserei Bauer wird der Tresor in den nächsten Tagen aufgeschweißt.

Von Thomas Sparrer