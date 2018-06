Hartha/Döbeln

Mit zwei Unzen Silber gegen den Gerichtsvollzieher und die GEZ. So wollte ein Harthaer die Vollstreckung offener Rundfunkgebühren verhindern. Wenn ihn Gerichtsvollzieher Alexander K. aus Döbeln nicht in Ruhe lasse, werden zwei Unzen Silber als Strafe fällig. So schrieb es der Harthaer sinngemäß und verwies auf seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Das brachte ihn vor Gericht.

Mittelsachsen bei der Müllabfuhr

Die AGB-Masche ist bei Staatsleugnern, sogenannten „Reichsbürgern“, beliebt. Sie erkennen die Bundesrepublik und ihre Gesetze nicht an. Einige meinen, wir stünden noch unter der Herrschaft der Besatzungsmächte. Andere sprechen staatlichen Institutionen und Behörden ihre Legitimation ab, gründen eigene Fantasiestaaten oder stellen sich unter Selbstverwaltung. Die Bundesrepublik ist für sie eine Firma. Weil sie eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung betreibt, die Finanzgeschäfte abwickelt. Die Bundesbürger seien demnach Angestellte dieser BRD-GmbH. Heißt ja auch Personalausweis und nicht Personenausweis... Nach dieser Logik wären die Mittelsachsen übrigens alle bei der Müllabfuhr beschäftigt, weil der Landkreis die Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH betreibt. In Sachsen beobachtet der Verfassungsschutz die Szene der Staatsleugner und rechnet in Mittelsachsen 121 bis 150 Personen dieser Szene zu. Mehr gibt es nur im Landkreis Zwickau und in Dresden.

Zwei Unzen kosten rund 800 Euro

Der Harthaer ist aber nicht besonders tief in die Welt der Staatsleugner eingetaucht. Er hatte sich im Internet die entsprechenden Vordrucke für die Aktion mit den AGB und den Silber-Feinunzen gegen den Gerichtsvollzieher besorgt. Alexander K. wollte offene Rundfunkgebühren über 690 Euro beitreiben. Dazu hatte er den Selbstständigen angeschrieben und zur Auskunft über seine Vermögensverhältnisse aufgefordert. Vor Gericht focht er nun den Strafbefehl an, der wegen versuchter Nötigung des Gerichtsvollziehers eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 20 Euro vorsah. Das war dem Harthaer aber zuviel Geld. Er focht den Strafbefehl an, den das Gericht wegen versuchter Nötigung des K. erlassen hatte. Zwei Unzen Silber kosten nach dem aktuellen Preis übrigens rund 30 Euro.

Kommentar: Reichsbürger-Masche hilft nicht Nicht alle Staatsleugner sind Nazis. Die Szene ist nicht homogen. Da gibt es auch welche, die fallen in ihrer Verzweiflung auf fragwürdige Angebote im Internet herein, wissen aber am Ende gar nicht, welche Folgen es haben kann, darauf zurückzugreifen. Das gilt mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Harthaer, der nach Ansicht des Amtsgerichtes Döbeln, versuchte, den Gerichtsvollzieher mit einer abstrusen Forderung zu nötigen. Hier hat einer an falsche Versprechungen auf einschlägigen Seiten im Internet geglaubt. Fakt ist auch: Seitdem Staatsleugner, mancher nennt sie auch Reichsbürger, auf Polizisten schossen, zeigt der Staat eine gewisse Null-Toleranz gegen Tatverdächtige, von denen er glaubt, sie stehen dieser Szene nahe. Dabei ist die Kritik der Rundfunkgebühren – darum ging es dem Harthaer ursprünglich – im Grunde legitim. Man kann sich schon die Frage stellen, ob es gerecht ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf seinen Internetseiten nicht nur Videos seiner Sendungen zeigt, sondern auch journalistische Inhalte in Textform veröffentlicht. Und so mit dem Geld der Gebührenzahler den Zeitungsverlagen Konkurrenz macht, die kein Gebührengeld bekommen. Leider ist die rechtspopulistische AfD derzeit die einzige Partei, die mit – wenn auch überzogener – Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk auffällt und nicht praktikable Lösungen für das Problem anbietet. Und die Reichsbürger-Masche hilft erst recht nicht weiter, sondern führt nur zu Ärger mit der Justiz.

Vor Gericht argumentierte der Mann nun mit Paragraf 40 Strafgesetzbuch, der die Höhe der Tagessätze regelt. Diese müssen sich an den wirtschaftlichen Verhältnissen orientieren. Das würden richtige Staatsleugner wahrscheinlich nicht tun – sich auf die Gesetze eines Staates berufen, den sie nicht anerkennen. „Ich habe mir in meiner Not die Formulare aus dem Netz ausgedruckt. Das galt gar nicht dem Herrn K. Ich war verärgert über die Aussichtslosigkeit“, sagte der Harthaer. Er hatte sich bereits an die Rundfunkanstalt gewandt – ohne Ergebnis. Den Versuch einer Nötigung sah er zunächst nicht. „Silberunzen sind doch keine Währung.“

Falsche Adresse für Kritik an Rundfunkgebühr

Richterin Marion Zöllner erklärte, dass das Schreiben doch den Tatbestand erfüllt. Das tut, wer jemanden mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung zwingt. Der Versuch ist strafbar. „Sie haben sich Zeug aus dem Internet besorgt, was in die Schiene Reichsdeutsche fällt. Wenn das Ziel war, die Rundfunkgebühren anzuprangern, ist Herr K. die falsche Person“, sagte die Richterin. Doch sie senkte die Geldstrafe auf 30 Tagessätze zu 15 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel