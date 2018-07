Döbeln

Im Gebäude des früheren Opel-Autohauses Seyffarth baut die Gruma Automobile GmbH jetzt Fahrzeuge speziell für Jäger.

Im vergangenen Jahr hatte der autorisierte Mercedes-Benz Partner mit Hauptsitz in Döbeln und Niederlassungen in Oschatz, Torgau, Grimma und Wurzen das Nachbargrundstück des ehemaligen Opel-Autohauses gekauft. Auch vier der Mitarbeiter wurden übernommen. „Zwischenzeitlich haben wir fünf weitere Mitarbeiter eingestellt und die Werkstatt innen komplett neu gestaltet“, sagt Frank Weike, Geschäftsführer der Gruma. „Von außen gestalten wir das Gelände dann neu, wenn der Dauerstraßenbau vor der Haustür mal abgeschlossen ist.“

Unter dem Namen Gruma Hunter (dem englischen Wort für Jäger) betreut das Döbelner Unternehmen nun diese ganz spezielle Zielgruppe an Autokäufern. „Jäger haben bei der Suche nach der geeigneten Ausstattung für ihr Fahrzeug oft Probleme, weil sie sehr spezielle Ansprüche haben. Gruma Hunter bietet passende Lösungen für Jäger an“, sagt der Geschäftsführer. So werden in Döbeln unter anderem die Pickups der neuen X-Klasse zu Jagdfahrzeugen für Revier und Alltag umgebaut.

„Wir sind mit der Gruma in den letzten beiden Jahren um 140 Mitarbeiter auf 285 Beschäftigte angewachsen. Wir haben in Döbeln unsere Verwaltung erweitert und wir haben mit der Henne-Unimog GmbH Deutschlands größte Unimog-Vertretung gekauft und integriert. Mit dem Nachbargelände in Döbeln wurde nicht nur der produktive Bereich sondern auch der Verkauf vergrößert“, so Frank Weike weiter.

Wieder verkauft hat die Gruma dagegen ein 17 000 Quadratmeter großes Grundstück an der Rostocker Straße gegenüber dem Riesapark. Vor einigen Jahren war hier der Bau der Gruma-Niederlassung Riesa geplant. „Unsere Strategie hat sich ein wenig geändert, wenngleich wir als Mercedes-Partner die Region Riesa auch weiter auf dem Schirm haben“, sagt Frank Weike. Das Gelände in Riesa bebaut jetzt Burger King.

Von Thomas Sparrer