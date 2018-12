Döbeln

Weihnachten, ohne dass Sylvio Kolb in sein Weihnachtsmannkostüm schlüpft und Kinder beschert, das gibt es im Leben des 35-jährigen Döbelners nicht. Seit seinem 23. Lebensjahr ist er an Heiligabend als Weihnachtsmann auf Bestellung unterwegs. Meist hat er seinen Dienst als Lokführer so getauscht, dass er an Heiligabend unterwegs sein konnte. „Ich habe oft vom 23. zum 24. die Nachtschicht übernommen, früh ein paar Stunden geschlafen und bin dann mittags los gezogen. Gegen 13.30 Uhr hatte oft schon die erste Bescherung. Die letzte meist gegen 21 Uhr.“ Zehn Familien besuchte er in der Regel als Weihnachtsmann an Heiligabend.

Seit Sylvio Kolb selbst Vater ist, geht er die Sache etwas ruhiger an. Denn jetzt muss der Weihnachtsmann beim dreijährigen Kind selbst zuhause sein. Seine Passion, den Weihnachtsmann zu spielen, lebt der Familienvater nun anders aus. Er sammelt in der Vorweihnachtszeit spenden und holt bei jeweils einer Döbelner Kindereinrichtung Wünsche ein. Dort gibt es dann kurz vor Weihnachten eine Bescherung. So war er schon im Kinderheim Gärtitz, im Awo- Kindergarten „Haus der Kleinen Stifte – Berta Semmig Heim“ und in Kindertagesstätte Döbeln-Ost.

Spendenaktion für den Geschenkesack

Dieses Jahr hat sich Sylvio Kolb gleich zwei Kindereinrichtungen in Döbeln für die Bescherung vorgenommen. Damit das Ganze auch als Spendenaktion seine Ordnung hat, läuft die Bescherung über den SPD-Ortsverband Döbeln. Denn Sylvio Kolb ist der Vorsitzende der SPD in Döbeln und sitzt für die Sozialdemokraten im Stadtrat. „Ist doch klar, der Weihnachtsmann ist ein Roter“, sagt Sylvio Kolb lachend und zieht seine rote Kutte an.

Weihnachtsmann Sylvio Kolb und sein Weihnachtsengel Anja Zeutschel bescherten die Kinder der Mäusegruppe im Stadtteil Großbauchlitz. Quelle: Thomas Sparrer

Die Kindertagesstätte „Bussibär“ in Großbauchlitz und das Kinderhaus Am Holländer in Döbeln-Nord standen diesmal auf der Liste des Weihnachtsmannes. Mitglieder des SPD-Ortsvereins, aber auch private Spender und Firmen, wie Metallbau Brauner in Waldheim oder Sylvio Kolbs Nachbar sorgten dafür, dass sich der Weihnachtsmannsack gut füllt. Im Spielwarengeschäft von Heiko Fassbinder in Döbeln arbeiteten der Inhaber und seine Elfen die Wunschzettel der beiden Kindereinrichtungen ab. „Der Weihnachtsmann arbeitet da sehr eng mit regionalen Partnern zusammen“, sagt dazu Sylvio Kolb. Die Buch-Oase von Andrea Panke in der Ritterstraße legte für jede Kita noch ein Bücherpaket drauf. Doch auch sein Arbeitgeber „Die Länderbahn“ spendierte für 100 Kinder kleine persönliche Geschenke mit Malheften. Buntstiften und Lebkuchen. „Da habe ich mich riesig gefreut“, so der Lokführer, der auf der Strecke zwischen Görlitz, Dresden und Zittau unterwegs ist.

Puppenmöbel und Bastelzutaten

Im Kinderhaus Am Holländer stehen Puppenmöbel, Autos, Handpuppen fürs Kaspertheater auf dem Wunschzettel. In Großbauchlitz haben die Erzieherinnen um Leiterin Heike Paul vor allem Bastelutensilien für Fenstermalbilder, Perlenfädeln und vieles mehr auf den Wunschzettel geschrieben. „Wir wollen die Kinder der verschiedenen Altersgruppen gern kreativ beschäftigen“, sagt die Leiterin. 117 Hortkinder und 40 Kinder ab zwei Jahren besuchen die Kindertagesstätte „Bussibär“ im Gebäude der Großbauchlitzer Grundschule.

Julien, Tom, Heidi und Maitang wollten, wie alle Kinder auf dem Schoß des Weihnachtsmannes und seines Weihnachtsengels sitzen und ein Gedicht aufsagen. Quelle: Thomas Sparrer

Die Mäusegruppe hat sich ganz intensiv auf den Besuch des Weihnachtsmannes vorbereitet. Die Kinder singen „Schneeflöckchen“ und sagen das Gedicht von den 24 Türchen des Adventskalenders auf. Und jeder will als erstes auf den Schoß des Weihnachtsmannes und seines Weihnachtsengels. Einige Kinder haben vor Aufregung ihren Vers für den Weihnachtsmann vergessen. „Dann sagt mir einfach, was es heute zum Frühstück gab“, gibt sich der Weihnachtsmann gelassen.

In Döbeln fehlt ein Schlittenflugplatz

Ob er denn mit seinem Schlitten gekommen sei, wollen die Kinder wissen. „Nein, bei dem Regenwetter musste ich das Auto nehmen. Aber mein Rentier Rudi war ganz traurig“, entgegnet der Weihnachtsmann. „Aber mit deinem Schlitten hättest du doch fliegen können“, weiß ein kleiner ganz Mutiger. „Ja aber in Döbeln gibt es doch keinen Flugplatz. Ich glaube da muss der Weihnachtsmann mal mit dem Bürgermeister reden.“ Das finden die Kinder auch.

Man darf auf die Anfrage des Weihnachtsmannes im nächsten Stadtrat gespannt sein.

Von Thomas Sparrer