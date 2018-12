Döbeln

Mit Rekord-Besucherzahl und einem Feuerwerk auf der Eisbahn ging gestern der Weihnachtsmarkt in Döbeln zu Ende. Henwi hatte die pyrotechnischen Effekte am Himmel gesponsert. Da steppte sinnbildlich gesprochen der Bär. Und auch am Sonnabend war viel los. Es sang der Volkschor unter der Leitung von Stefan Tichy, begleitet von der Small Town Bigband Döbeln. Kantor Markus Häntzschel spielte dazu am Klavier. Viele Weihnachtsmarktbesucher sangen natürlich mit, hieß es doch: Döbeln singt Weihnachtslieder.

Döbeln singt Weihnachtslieder. Quelle: Gerhard Schlechte

„Jetzt müsste der MDR mal nach Döbeln kommen. Aber heute testen die bestimmt Weihnachtsmärkte in Leipzig oder Dresden“, sagte Sebastian Gasch, Eismeister der Döbelner Stadtwerke, am Sonntag. Er ärgert sich immer noch über das schlechte Urteil des „Heimatsenders“, das dieser nach einem nicht repräsentativen Test an einem verregneten Montagnachmittag über den Döbelner Weihnachtsmarkt gefällt hatte. Zu allem Unglück hatte die Eisbahn an diesem Tag mit einer technischen Panne zu kämpfen. Und dann war da der viele Regen, für den die Stadtwerke als Eisbahn-Betreiber natürlich nichts können.

„Wetterbedingt hatten wir schon Ausfälle“, sagt Sebastian Gasch. Aber: „Dieses Wochenende war sehr gut, es hat die Ausfälle kompensiert“, sagt der Eismeister. Er rechnet damit, dass auch in diesem Jahr wieder eine ansehnliche Zahl von 4000 bis 5000 Leute auf dem Kunsteis Schlittschuh laufen waren. Auch im kommenden Jahr wollen die Stadtwerke den Döbelnern wieder einer Eisbahn spendieren. Das taten sie in diesem Jahr gemeinsam mit zahlreichen Sponsoren, für deren Engagement die Stadtwerke sehr dankbar sind.

Und nicht nur Freizeit-Eisläufer tummelten sich am Wochenende auf der Eisbahn, sondern auch Freizeitsportler. Am Sonnabend trug die AOK Plus wieder die Döbelner Meisterschaften im Eisstockschießen aus. Den gewann nun schon zum zweiten Mal in Folge die VR-Bank Mittelsachsen. Das Dreier-Team des Kreditinstitutes bezwang die Mannschaft des Stahlbaus Lüttewitz im Finale. Und dabei hätte es auch auf einen Endkampf der Döbelner Banken hinauslaufen können, Kreissparkasse gegen VR-Bank wäre durchaus denkbar gewesen und nicht nur Moderator Oliver Rühle bedauerte, das dies nicht so kam.

Quelle: Gerhard Schlechte

Beim Eisstockschießen versuchen die Teams, den Eisstock so nahe wie möglich an der sogenannten Taube zu platzieren. Bandentreffer zählen nicht. Pro Spiel werden vier Kehren gespielt, das heißt, die Teams wechseln die Seiten, wenn alle Mannschaftsmitglieder den Eisstock geworfen haben. Für die Zuschauer ist das vor allem eins: langatmig. So lichteten sich am Sonnabend die Reihen der Bandengäste recht rasch. Aber dafür waren die Teams intensiv und mit großem Elan bei der Sache. „Wenn man selber mitspielt, macht es einen Riesenspaß“, sagt Sebastian Gasch, der für die Stadtwerke den Stock übers Eis schob. Zwölf Mannschaften kämpften übrigens um den Wanderpokal, der nach drei Finalsiegen in Folge endgültig beim Sieger verbleibt. Und bereits zuvor hatte sich eine ganze Reihe von Freizeitmannschaften auf der Eisbahn eingemietet. Das zeigt: Eisstockschießen ist stark im Kommen in Döbeln.

Von Dirk Wurzel