Leisnig. Die Verwaltung von Leisnig hat Personalkosten an Stellen, wo es keine geben dürfte. Dort müsse der Personaleinsatz herabgesetzt werden, signalisiert Hauptamtsleiterin Sonja Heyer.

Und eine weitere Information müssen die Stadtangestellten verarbeiten: Nach zwölf Jahren mit Sondertarifvertrag heißt es: Das muss beibehalten werden.„Sonst schafft Leisnig die Haushaltskonsolidierung nicht.“ Außer den Erzieherinnen leben derzeit alle Stadtangestellten mit einem Lohnverzicht von fünf Prozent.

Ohne Personalkonzept kein Haushaltsplan 2017

Leisnig verliert kontinuierlich Bewohner. Das treibt die Abwärtsspirale des geforderten Personalabbaus an. Als Heyer zuletzt zum Thema Personal die Stadträte informierte, erwähnte sie einen weiteren wunden Punkt: In den Freiwilligkeitsbereichen fallen Personalkosten an, die die Verwaltung nicht hätte, wenn sich die Stadt diese Einrichtungen nicht leisten würde: „Die Fortschreibung des Personalkonzeptes ist neben der Eröffnungsbilanz eine Bedingung, damit die Rechtsaufsichtsbehörde uns den Haushaltsplan für 2017 genehmigt.“

Personalkosten sind Löwenanteil

Die Personalkosten als Löwenanteil des Haushaltsbudgets stünden unter strengster Beobachtung. Welche Dinge die Stadt Leisnig finanziert, obwohl die das nicht muss, ist hinlänglich bekannt: Bibliothek, Begegnungsstätte, Freibad gehören dazu, Zuschüsse zur Jugendarbeit und die Finanzierung großer Feste. Aus kommunalpolitischer Sicht sei nachvollziehbar, dass die Stadt all das behalten möchte, schon weil die Bürger das von ihrer Verwaltung erwarten. „Wir wollen diese Dinge gern haben, müssen sie uns aber auch leisten können“, bringt es die Hauptamtsleiterin auf den Punkt.

Ratsmitglieder müssen Signale setzen

Das Personalentwicklungskonzept befasst sich nicht allein mit dem Sparen, sondern sollte im Blick haben, nach einem Abschied in den Ruhestand für eine gut durchdachte Nachfolge zu sorgen. Wo nun in den Freiwilligkeitsbereichen der Rotstift angesetzt wird, darüber hält sich Heyer bedeckt und verweist darauf, es handle sich um Personal-, also persönliche Angelegenheiten. Zudem sei der Fortschreibungsprozess für die Personalstruktur bei der Stadtverwaltung noch im Fluss. Zunächst müssten sich die Räte klar darüber werden, welche Signale sie mit ihren Beschlüssen an die Stadtverwaltung senden wollen.

Beispiel: Gästeamt

An Hand eines Beispiels im Zusammenhang mit dem Tourismus erläuterte Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) jüngst, in welchem Dilemma sich die Stadt befindet: „Wir haben ein über die Jahre hinweg gut etabliertes Gästeamt im Stadtgut. Um auf Leisnig als toursitischen Anziehungspunkt so aufmerksam zu machen, wie sich das viele Leisniger wünschen, müsste die Stadt dort eine fest angestellte Vollzeitkraft beschäftigen.“ Die Gästeamts-Besetzung ist für die nächsten drei Jahre gesichert über eine geförderte Stelle aus dem zweiten Arbeitsmarkt. Goth: „Jemanden dafür bei der Stadt fest anstellen zu können, das wäre wirklich schön. Das ist aber in der gegenwärtigen finanziellen Lage der Kommune utopisch.“

Von Steffi Robak