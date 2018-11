Polditz

Zum Geburtstag bekommt nicht jeder ein eigenes Musikstück. Deshalb wird der 29. November 2018 ein besonderer Tag. Samuel Kummer, Kantor der Frauenkirche in Dresden, spielt das Jubiläumskonzert zum 150. Jahrestag der Orgelweihe in Polditz in Mittelsachsen.

Das dortige Instrument stammt von keinem Geringeren als dem Orgelbauer Friedrich Ladegast. In diesem Jahr wurde bereits sein 200. Geburtstag in Polditz würdig begangen.

Frauenkirchen-Kantor spielt zum Jahrestag der Orgelweihe

Zum Jahrestag der Orgelweihe wird nun Samuel Kummer die Orgel spielen, unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Herzstück der um 18.30 Uhr beginnenden Abendsveranstaltung wird eine Improvisation, die ganz im Zeichen von Friedrich Ladegast und seiner Orgel steht. „Darauf freue ich mich ganz besonders“, sagt Peter Fritzsch vom Polditzer Orgelverein. Zuletzt veröffentlichte Kummer auf CD eine Improvisation über das bekannte Adventslied „Macht hoch die Tür“.

Was der Frauenkirchenkantor am 29. November 2018 in der Kirche Altleisnig zu Polditz improvisiert, wird später ebenfalls in Noten gesetzt und kann so zu einer bleibenden musikalischen Erinnerung an den Jahrestag der Orgelweihe sowie an den Orgelerbauer werden. Fritzsch: „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Stück künftig zu jedem Orgelgeburtstag gespielt wird.“

Improvisation: Fantasie zu Ladegast

Samuel Kummer kennt die Polditzer Orgel sehr gut. Auch den Kirchenbesuchern, vor allem den Kindern der umliegenden Kindereinrichtungen sowie Schulen, erlebten ihn und seine Frau bereits an der Orgel. Die Bearbeitung von „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew spielen die beiden einmal jährlich für die jungen Zuhörer. „Zur Jubiläums-Veranstaltung will Kummer eine Fantasie über Ladegast spielen. Darauf bin ich sehr gespannt“, so Fritzsch weiter.

Geschichte zur Orgel in Musik und Wort

„Am Donnerstag wird es kein reines Festkonzert, sondern eher eine lockere Veranstaltung“, heißt es weiter. Neben den musikalischen Werken wird erzählt über die ältere und jüngere Geschichte der Polditzer Friedrich-Ladegast-Orgel.

Fritzsch weist außerdem darauf hin, dass am Donnerstag wieder die Möglichkeit besteht, Karten zu bestellen für die erste Polditzer Bläserweihnacht mit dem „Sonnenstrahl in der Finsternis“. Es spielt das Blechbläserensemble Ludwig Güttler.

Von Steffi Robak