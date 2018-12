Döbeln

Nikolaus war gestern, doch am Sonntag bestellen die Läufer der Döbelner neuelaufkultur vom Welwel Sport- und Tanzverein den Guten Alten zum Nikolauslauf kurzerhand noch einmal: Bereits zum siebenten Mal lädt das Organisationsteam zu seinem Benefizlauf ein, der jedes Jahr an dem Sonntag stattfindet, der am nächsten am 6. Dezember liegt. Bei dieser Veranstaltung gibt es keine Sieger, wohl aber Gewinner.

Zeitnahme und Startgebühr fallen weg, denn es handelt sich bei dem Lauf quer durch die Döbelner Innenstadt eher um ein ungezwungenes Trainingsläufchen, bei dem es unterwegs auch frisch gebackenes Naschwerk auf die Hand gibt. Wer mitlaufen möchte, sollte in diesem Jahr einen Obolus von 3 Euro in den Spendenhut werfen – mehr ist natürlich immer erlaubt. Wie bereits im vergangenen Jahr sollen mit den Einnahmen wieder zwei Kindertagesstätten in und um Döbeln unterstützt werden.

Maximal zehn Kilometer im lockeren Tempo peilen die Läufer an, wobei sie die Route auch vorbei an der Eisbahn und über den Weihnachtsmarkt führt. Abgekürzt werden darf immer. Im Ziel gibt es warmen Tee und noch einmal Plätzchen. „Es ist auch eine Gelegenheit, bei etwas langsamerem Tempo mal zwanglos miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagt NLK-Organisationsleiter Andreas Bunk.

Der Startschuss für den Lauf fällt am Sonntag, 10 Uhr, am Welwel in Döbeln.

Von Manuela Engelmann-Bunk