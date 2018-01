Weniger Asphalt für Feldwege um Altenhof

Altenhof. Im Flurneuordnungsverfahren für die Teilnehmergemeinschaft Altenhof ist ein Kompromiss erzielt. Die Ausbauart von rund 3,7 Kilometern Asphalt-Wegen wurden umgewandelt wie folgt: Der erste Abschnitt vom Weg zum Roten Grund bleibt Grünweg. Dadurch fallen 600 Meter ursprünglich geplanter Asphaltweg komplett weg. 300 Meter werden statt mit Asphalt nun als Schotterdecke ausgebaut. Weitere 2,8 Kilometer, von der Kirschallee und vom Mühlenweg der zweite Abschnitt, werden gepflastert, wobei die Mittelspur offen bleibt beziehungsweise lediglich teilversiegelt wird. Des Weiteren wurden die Anpflanzungsart einiger Grünmaßnahmen überarbeitet. Bezüglich der Gehölzpflanzung fiel die Entscheidung für eine Baumhecke an der Straße zwischen Altenhof und Klosterbuch. Sie wird neu in den Plan aufgenommen.

Bürgerinitiative kritisieren Flurneuordnung

Neben den in der Teilnehmergemeinschaft (TG) organisierten Landeigentümern, die hinter dem Flurneuordnungsverfahren stehen, hatte eine Bürgerinitiative um Patricia Geyer aus Altenhof versucht, auf das Verfahren beziehungsweise den Wege- und Gewässerplan Einfluss zu nehmen. Die knapp zehnköpfige Initiative kritisiert aus naturschützerischer Sicht das Vollversiegeln von Wegen mit Asphalt. Es kam zur Konfrontation.

Asphalt billiger und tragfähiger

Das Flurneuordnungsverfahren soll die Felder besser bewirtschaftbar und für landwirtschaftliche Maschinen erreichbar machen. Es handelt sich um eine landwirtschaftliche Strukturverbesserungsmaßnahme. Für heutige, extrem schwere landwirtschaftliche Maschinen gilt Asphalt als der tragfähigste Untergrund für Wirtschaftswege.

Vier Prozent der Gesamtfläche betroffen

So pragmatisch sehen es die Bewirtschafter. Sie haben die Felder größtenteils von den Landeigentümern gepachtet, tragen in Abstimmung mit ihnen die Kosten des Verfahrens. Für das Verfahren in der aktuellen Form haben die Eigentümer demokratisch entschieden. Es betrifft eine Fläche von zirka 1400 Hektar auf den Gemarkungen von Altenhof, Beiersdorf, Eichard, Hetzdorf, Klosterbuch, Naundorf, Naunhof sowie Zollschwitz. Etwa zehn Kilometer davon sind Feldwege. Deren Fläche nimmt insgesamt von der Verfahrensgesamtfläche etwa vier Prozent ein. Davon soll noch lange nicht alles ausgebaut und von den auszubauenden Wegen auch nicht alles in Asphalt vollversiegelt werden.

Naturschutz kontra maximale Bodenausbeutung

Die Bürgerinitiative fühlt sich dem Naturschutz stärker verpflichtet als der Bodenbewirtschaftung mit dem Ziel der maximalen Ausbeutung jedes Quadratzentimeters. Neben Patricia Geyer gehört Revierförster Ronald Köllner in diese dem Bund für Naturschutz Deutschland (BUND) nahestehende Personengruppe.

Vorstand lädt Bürgerinitiative ein

Nach einer sehr stark besuchten öffentlichen Zusammenkunft der Teilnehmergemeinschaft am 15. November 2017 in der Kulturscheune Börtewitz wurden Vertreter der Bürgerinitiative in die regulär nicht öffentliche Zusammenkunft des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft am 5. Dezember eingeladen. Sie äußerten dort ihre Vorstellungen zu Wegebau und Gehölzpflanzung.

Nicht mehr als 300 Euro pro Hektar

„Aus Kostengründen können andere Wege wie zum Beispiel die Schirme nicht in Pflasterbauweise realisiert werden, was wir außerordentlich bedauern“, so Patricia Geyer von der Bürgerinitiative. Erik Sefkow vom Vorstand der Teilnehmergemeinschaft weist darauf hin: „Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft hat eine Forderung der Eigentümer zu berücksichtigen. Das Flurneuordnungsverfahren dürfe die Eigentümer mit nicht mehr als 300 Euro pro Hektar an Kosten belasten.“

Pflastern teurer: Vorstand den Eigentümern verpflichtet

Pflastern würde als teurere Bauvariante im Vergleich zum Asphaltieren diesen Betrag nach oben treiben. Der von den Eigentümern gewählte TG-Vorstand darf nicht eigenmächtig Entscheidungen treffen, die den Forderungen der Eigentümer zuwider laufen. Sefkow: „Mehr kann die Teilnehmergemeinschaft aktuell finanziell nicht leisten. Sollte sich diese Situation ändern, zum Beispiel auf Grund sehr günstiger Ausschreibungsergebnisse, geänderter Fördermodalitäten oder einer finanziellen Beteiligung Dritter, dann können in einer Planänderung weitere Maßnahmen aufgenommen werden. Darüber würde ich mich sehr freuen, für die TG und die Region.“

Instandhaltung muss Stadt übernehmen

Die Betrachtungsweise der Kosten, insbesondere im Nachgang anfallender Instandhaltungskosten, entwickelte sich bereits im November in Börtewitz als Streitpunkt zwischen Bürgerinitiative und Teilnehmergemeinschaft. Nach Verfahrensabschluss nimmt die Kommune die ausgebauten Wege in ihre Baulast, kommt demnach für die Instandhaltung auf. Pflasterspurwege oder auch Schotter sind mit schwerem landwirtschaftlichen Gerät unter Umständen sehr bald wieder zerfahren.

Wege- und Gewässerplan aktualisiert

Für deren Reparatur müsse dann die Allgemeinheit aufkommen, also auch jene Bürger, die keinen wirtschaftlichen Ertrag aus der Feldbewirtschaftung ziehen. Das Protokoll der Vorstandssitzung mit der Bürgerinitiative geht an den Planer vom Verband für ländliche Neuordnung. Der Wege- und Gewässerplan fließt in seiner aktualisierten Form ins Verfahren ein.

Von Steffi Robak