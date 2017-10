Weniger Fördergeld für Treibhaus-Verein

Der Treibhausverein Döbeln bekommt im nächsten Jahr weniger finanzielle Unterstützung von der Stadt Döbeln als in den beiden zurückliegenden Jahren. Die vom Verein für 2018 beantragte Fördersumme von 15 445 Euro für die Jugend- und die Kulturarbeit stand zur jüngsten Stadtratssitzung genauso zur Abstimmung wie die Summe, die es in den beiden Vorjahren gegeben hatte (11 259 Euro), und der fünfprozentige Sitzgemeindeanteil in Höhe 8 782 Euro.