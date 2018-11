Döbeln

Auf die Frage, wer häufig sein Handy nutzt, meldeten sich fast alle der 200 Schüler in der voll besetzten Aula des Lessing-Gymnasiums. Ab jetzt werden die Schüler der sechsten, siebenten und achten Klassen vielleicht ein wenig bewusster mit ihrem Smartphone online gehen. Genau das hatten Sonja Elisabeth Martens (als Jule) und Michaela Beer (in der Doppelrolle der Freundin und Jules Mutter) im Sinn. Seit September touren die beiden Schauspielerinnen des Weimarer Kulturexpress mit dem Stück „Online“ durch Schulen in ganz Deutschland. Susann Gasse, Schulsozialarbeiterin am Lessing-Gymnasium, holte das Stück zum Thema Handysucht ans Gymnasium und lud neben 200 Gymnasiasten auch die Förderschule und die Oberschule Am Holländer ein. Denn die exzessive Nutzung von Handys und sozialen Medien ist in der Schülerschaft überall Thema. Dank finanzieller Unterstützung des Landesamtes für Schule und Bildung, des Landratsamtes und des LGD-Schulfördervereins war das Stück und die anschließende Diskussion für alle 400 Schüler kostenfrei zu erleben.

https://www.youtube.com/watch?v=it9UoUsohwo

Nach dem Erfolg am Freitag und schon im vergangenen Jahr (zum Thema Erste Liebe) plant die Schulsozialarbeiterin des Gymnasiums, jährlich und schulübergreifend ein solches thematisches Theaterstück anzubieten.

Sonja Elisabeth Martens (als Jule) und Michaela Beer (in der Doppelrolle der Freundin und Jules Mutter) reisen seit September mit dem Stück „Online“ von Schule zu Schule. Quelle: Sven Bartsch

Die Schüler hatten in der anschließenden Diskussion eine Menge Ideen, was man gegen Handysucht tun könne: So könnten Eltern die Handyzeiten und das Datenvolumen begrenzen und sie müssten vor allem auch bei der eigenen Handynutzung Vorbild für ihre Kinder sein.

Von Thomas Sparrer