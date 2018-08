Jahna

Fast eine halbe Tonne schwer ist Ferenc’s Traktor. Den Schlepper aus chinesischer Produktion treibt ein Einzylinder-Zweitakt-Diesel mit 13 PS an. Bis vor kurzem tuckerte er in einem Weinberg in Ungarn, bis er gewissermaßen als Erbstück nach Jahna kam. Und hier nahmen ihn die Dorfbewohner samt ihrer Kinder ins Schlepptau beim Tauziehen Menschen gegen Traktor.

Jung und Alt zusammen bringen

„Erlaubt sind alle Spiele, die analog sind“, sagt Rico Buberek vom Heimatverein. Ziel ist, die Generationen zusammenzubringen, weshalb es auch „Drei-Generationen-Camping“ heißt. Das gibt es nun schon seit drei Jahren und erfreut sich wachsenden Zuspruchs. „Vor drei Jahren hatten wir fünf Zelte, in diesem Jahr haben wir 75 Anmeldungen. Es wächst also“, sagt Rico Buberek. So verbrachten die kleinen und großen Camper ein fast computerfreies Wochenende, erfreuten sich an Spielen wie „Rasenmäher“. Dabei wird eine Leine in unterschiedlicher Höhe über den Platz gezogen und wer es schafft, darüber zu springen oder unten durch zu krabbeln, bleibt im Spiel. Das Drachensteigen musste leider ausfallen – wegen Flaute.

Nur Laternenfeuer wegen Brandgefahr

Auch der Zeltaufbau gestaltete sich für manchen als Puzzle-Spiel im Freien. Aus dem Nachbardorf Pulsitz war Familie Jönzen angereist. Mutter Antje und Vater Matthias hatten zunächst Probleme, gemeinsam mit ihren großen Töchtern das Zelt aufzubauen. Das Gestänge machte Scherereien. Aber keine halbe Stunde später stand das Iglu. „Schade“ war die Reaktion der Jönzens über den Ausfall der Nachtwanderung. „Im kommenden Jahr wird es bestimmt wieder eine geben“, sagte Rico Buberek. Viele hätten ihn schon darauf angesprochen und ihr Bedauern geäußert. Aber immerhin hatten die Veranstalter für Ersatz gesorgt. „Wir erzählen Gute-Nacht-Geschichten am Laternenfeuer, singen zur Gitarre“, sagte Rico Buberek. Das versöhnte Familie Jönzen wieder.

Auf richtiges Feuer haben die Veranstalter wegen der Trockenheit und der hohen Brandgefahr verzichtet. Also wurden allerhand Kerzen-Laternen in der Mitte der Feuerstelle drapiert. Was bereits unangezündet im grellen Licht der heißen Nachmittagssonne sehr ansprechend aussah.

Pferde sehr gefragt

Sehr gefragt waren zum „Drei-Generationen-Camping“ auch Jama, eine Island-Fuchsstute und der Wallach Ibo, ein Lewitzer-Pony. Die Familien Janick und Scholz ließen die Kinder auf ihren Pferden eine Runde um den Sportplatz reiten. Was gut ankam, Jama und Ibo hatten ordentlich zu tun.

Von Dirk Wurzel