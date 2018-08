Wer darf am Hammerweg Obst ernten?

Döbeln Babybaumwiese in Roßwein - Wer darf am Hammerweg Obst ernten? Auf der Streuobstwiese am Hammerweg in Roßwein warten Äpfel, Pflaumen und Birnen darauf, geerntet zu werden. Das scheint niemand zu machen. Spaziergänger fragen sich: Wer darf dieses Obst mitnehmen?

An die Äpfel, fertig, los? Von wegen! Auch, wenn die Obstbäume am Hammerweg in Roßwein mit vollem Behang locken – ernten dürfen nur die Eltern, für deren Kinder die Bäume einst gepflanzt wurden. Quelle: Foto: Sven Bartsch