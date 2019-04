Schleinitz

Wenn Andreas Barth am Freitagabend den Vereinsraum des Schleinitzer Schlosses betritt, wird man ihn nicht sofort als den diplomierten Zwickauer Bibliothekar erkennen, der er hauptberuflich ist. Mit Jägerhut, Pfeife und Stock, zuweilen auch einem Schnurrbart verkleidet und in typisch erzgebirgischer Mundart wird er die Zuhörer begrüßen. „Das ist immer ein lockerer Auftakt. Wir stellen dann die literarische Geschichte von Karl Mays Dorfgeschichten vor, seine Vorgänger, die ebenfalls solche Dorfgeschichten verfasst haben und seine 13 Geschichten selbst. Nach der Pause lesen wir auch ausgewählte Szenen vor“, kündigt er an.

„Wir“ – das sind Andreas Barth und Mario Espig, beide Mitglieder im Verein Silberbüchse in Hohenstein-Ernstthal. Aber Dorfgeschichten? Von Karl May? Ja, sagt Andreas Barth, der Mays Werk ausgiebig studiert und drei Jahre im Karl May-Haus in Hohenstein-Ernstthal als dessen stellvertretender Leiter geforscht hat. „Etwa ein Viertel seines Werkes spielt in der Heimat, zum Großteil im Erzgebirge“, sagt Barth. Nur 30 Prozent der Bücher haben ihren Schauplatz in Nordamerika, etwa 33 Prozent im Orient. „Der Rest verteilt sich auf Südamerika, die Südsee und Südafrika“, weiß der Fachmann.

Karl May im Bewusstsein der Öffentlichkeit halten

Für ihn und seine Vereinskollegen sei es das wichtigste Ansinnen, Karl May im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu halten, weshalb sie häufig zu Vorträgen unterwegs sind. „Das ist heute längst kein Selbstläufer mehr“, sagt Barth, dessen kindliche Begeisterung für die Bücher des Sachsen heute immer weniger Kinder und Jugendliche teilen – teils durch das Überangebot an digitalem Zeitvertreib, teils durch Unwissenheit, da auch Teile der heutigen Elterngeneration nach der deutschen Wiedervereinigung schon nicht mehr so enthusiastisch May gelesen haben.

Andreas Barth tritt bei den Vorträgen immer als Erzgebirger aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf und spricht auch in Mundart. Allerdings nur zu Beginn, danach verlassen er und sein Vereinskollege Mario Espig den Dialekt und berichten über Karl Mays Dorfgeschichten. Quelle: Sebastian Fink

Da war der Reiz des Verbotenen, die Sehnsucht nach Fantasiereisen in fremde Länder durch die Bücher längst den Möglichkeiten der offenen Grenzen gewichen. In Andreas Barths Kindheit war freilich das Gegenteil der Fall. „Ich hatte es sehr schwer, an die Bücher zu kommen. Wer keine abgewälzten Vorkriegsausgaben hatte, hatte schlechte Karten. Ich konnte nur unzusammenhängend einzelne Bände lesen. Es gab zwei Onkel, die über Kollegen Bücher geliehen bekamen. Da hatte ich dann eine Woche Zeit und musste mich sputen“, erzählt der heute 61-Jährige, der sich nach wie vor als langsamen, aber intensiven und merkbegabten Leser bezeichnet.

Dass er zum Karl-May-Anhänger werden würde, war allein geografisch betrachtet fast zwangsläufig. „Ich wohne in Kuhschnappel, Karl May wurde im Nachbarort geboren. Das hat mich immer fasziniert: Alle kennen ihn und er ist einer von uns“, sagt Barth. Seiner Literaturleidenschaft folgend wird er Bibliothekar, zunächst an der Deutschen Bücherei in Leipzig, wo er Zugang zu wissenschaftlicher Literatur über den Schriftsteller erhält. Hier kommen ihm auch Bände der westdeutschen Karl-May-Gesellschaft in die Hände. „Das hat dann meine zweite Karl-May-Leidenschaft geweckt und ich habe mich intensiv mit seinem Werdegang beschäftigt.“, erzählt er.

Traumjob im Karl-May-Haus

1988 dann der vermeintliche Traumjob: Er wird wissenschaftlicher Mitarbeiter im Karl-May-Haus in Hohenstein-Ernstthal, das er schon seit seiner Gründung 1985 ehrenamtlich unterstützt hatte. „Damals gab es eine Karl-May-Renaissance und wir erlebten einen großen Besucherandrang“, erinnert er sich.

Doch schon drei Jahre später folgte der Wechsel an die Ratsschulbibliothek Zwickau. „Die Arbeit wurde mir zu einseitig. Und ich konnte das Karl May-Haus auch in der Freizeit weiter aktiv unterstützen“, erklärt Barth. Das tut er bis heute mit dem dort angesiedelten Verein Silberbüchse. Darum kommen er und Mario Espig am Freitag nach Schleinitz.

Mario Espig in Karl Mays Heimat. Quelle: Sebastian Fink

Doch warum die Dorfgeschichten? „Schon als Kind habe ich ,Das Buschgespenst‘ gelesen. Das war aus den Dorfgeschichten als Erfindung der Bearbeiter von Mays Texten in den 1920er Jahren hervorgegangen. Bei ihm hieß die Figur ,Waldkönig‘“, erzählt Barth. Die Geschichte mit höchstens 100 Seiten sei ihm im Gedächtnis geblieben.

Im Rahmen seiner Forschung als Erwachsener sei er dann auf die 13 Dorfgeschichten Mays gestoßen, die zumeist in Zeitschriften veröffentlicht wurden. „Eine 14. Geschichte könnte man noch dazurechnen - ,Die Rose von Ernstthal‘ von 1875. Das war sein erstes veröffentlichtes Werk“, sagt Barth. Bis auf zwei seien alle Geschichten zwischen 1875 und 79 entstanden. „Das war für ihn Broterwerb und von der literarischen Qualität nicht zu vergleichen mit dem Besten, was er geschaffen hat“, sagt Barth. Es gehe um Liebe, Nebenbuhlerei, Hass, Verbrechen und Sühne. „Das waren Themen, die die Leute damals bewegt haben. Oft büßt auch einer für ein Verbrechen, das er gar nicht begangen hat“, schildert Barth die Handlungsstränge.

Schleinitzer Runde am Freitag

Für Interessenten des aufregenden Karl-May-Lebens inklusive Gefängnisaufenthalt im berüchtigten Waldheim bieten sich hier tiefe Einblicke. „Es gibt unverschlüsselte Szenen aus dem eigenen Leben von Karl May. In der Geschichte ,Des Kindes Ruf‘ verarbeitet er seine Zeit im Arbeitshaus in Schloss Osterstein bei Zwickau, wo er von 1865 bis 68 einsaß“, sagt Barth

Doch auch Fans der Indianergeschichten finden sich hier wieder. „Einiges aus den Geschichten hat er später wieder verwendet. In ,Die Rose von Ernstthal‘ zwingt ein Mann ein Pferd auf dem Marktplatz mit einem Griff in die Nüstern in die Knie. Das kommt in ,Winnetou‘ wieder vor“, sagt Barth. Die Dorfgeschichten als Fingerübungen für den großen Meister? „Fingerübungen klingt sehr hart, aber im Prinzip trifft es das. Hier hat ein angehender Meister seinen Pegasus die Flügel spannen lassen“, sagt er.

Im Rahmen der „Schleinitzer Runden“ sind Andreas Barth und Mario Espig am Freitagabend, 19 Uhr, im Vereinsraum des Fördervereins Schloss Schleinitz zu Gast. Der Eintritt für die rund 90-minütige Veranstaltung kostet zwei Euro. Das Geld kommt zu 100 Prozent dem Förderverein des Schlosses und seiner Arbeit zum Erhalt desselben zu Gute.

Von Sebastian Fink