Wer zu Fragebogen etwas wissen will, ruft an

Leisnig. Nach den Fragebögen kommt die Telefonhotline: Wenn die rund 2000 Grundstückseigentümer um Leisnig demnächst Post bekommen wegen der Niederschlagswassergebühr, können sie anschließend eine eigens dafür geschaltete, kostenlose Telefonnummer wählen.

Anruf ersetzt nicht den Fragebogen

Die Hotline werde an zehn Wochentagen nach Versenden der Fragebögen geschaltet. „Ein Anruf dort ersetzt jedoch nicht die Fragebogen-Aktion“, stellt Michael Tecklenburg vom Abwasserzweckverband klar, „die Bögen müssen zurück geschickt werden. Das Selbstauskunftsverfahren liegt im Interesse der Bürger. Wir benötigen zudem die Informationen auf schriftlichem Wege. Mit der Unterschrift des Grundstückseigentümers bekommt alles den nötigen verbindlichen Charakter.“

Es ist auch nicht zwingend nötig, dass bei der Hotline angerufen wird. Wer mit den Fragebögen auch so klar kommt, kann sich die Zeit fürs Anrufen sparen. Die Hotline-Nummer ist in den Schreiben zu finden, welche das Unternehmen WTE Betriebsgesellschaft mbH aus Hecklingen im Auftrag des Abwasserzweckverbandes Leisnig an die Grundstückseigentümer versendet. Das Anschreiben erklärt auch, welche Informationen an welcher Stelle eingetragen oder angekreuzt werden müssen.

Zum Anruf gibt es einen Vermerk

Die Hotline ist dafür da, nötigenfalls Grundstücksdaten zu aktualisieren, die beim AZV vorliegen. Die Mitarbeiter an der Hotline können die Daten als Einzeldokument aufrufen. Dafür sollte die Kundennummer beziehungsweise die Grundstücksidentifikationsnummer bereit gehalten werden, die ebenfalls in dem Schreiben zu finden sind. Die beim Hotline-Telefonat angegebenen Informationen werden in Form eines Vermerks in den Datenbestand eingepflegt. Der Kunde bekommt das zudem schriftlich zugesandt. Parallel zur Fragebogenaktion sowie Hotline wird in den Räumen des Abwasserzweckverbandes ein Bürgerbüro eingerichtet.

Hotline kostet den Verband 6700 Euro

Ab Januar muss der Abwasserzweckverband Leisnig die Entsorgungsgebühr für Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt abrechnen. Deshalb ist vorgesehen, eine Niederschlagswassergebühr einzuführen. Der Abwasserzweckverband muss herausfinden, welcher Grundstückseigentümer wo und wie viel Regenwasser einleitet. Versiegelte Flächen im Gebiet, wie Dächer oder Terrassen sind ermittelt. Die Daten befinden sich derzeit in der Auswertung.

Der Zweckverband hat die Fragebogenaktion an die WTE aus Hecklingen vergeben. Die Dienstleistung der Telefonhotline war im Angebotsumfang noch nicht inbegriffen. In der jüngsten Verbandssitzung fiel die Entscheidung, für die Hotline zusätzliche rund 6700 Euro aus der Verbandskasse zu bezahlen.

