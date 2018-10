Westewitz/Grossweitzschen

Jetzt herrscht Klarheit über die Sanierung der Dächer in den Wohnblöcken in der Straße Am Waldrand 81 und 82 in Westewitz: Der Bauausschuss der Gemeinde Großweitzschen vergab den Auftrag in einer nichtöffentlichen Sondersitzung am Dienstagabend an die Firma Weimert Bedachungen. Die Kosten liegen bei 86 251 Euro. Auch die Bauzeit steht nun fest: „Es wird ab November bis in den Januar 2019 hinein gebaut“, sagte Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) der DAZ.

Dass der Bauausschuss außer der Reihe zusammentreten musste, lag am engen Zeitplan für das Vorhaben. Am Montag gingen erst die Angebote der Baufirmen ein. Der Gemeinderat tagt aber erst am 30. Oktober (19 Uhr, Versammlungsraum Wetewitzer Straße 34, Großweitzschen) wieder. Um die zwei Wochen Zeit bis dahin zu gewinnen, hatte man sich bei der letzten Ratssitzung am 25. September auf die Einberufung des Ausschusses geeinigt.

Das erwies sich letztlich als richtiger Schritt, denn wie die Angebote zeigten, liegen die Kosten des Projekts über dem im Haushalt festgelegten Kostenrahmen von 80 000 Euro. Bürgermeister Burkert hatte zunächst um eine Ermächtigung zur selbstständigen Entscheidung über die Vergabe gebeten, sofern die Angebote den Kostenrahmen einhielten. Da dies nun nicht der Fall war, hätte er die Entscheidung doch wieder in den Gemeinderat tragen müssen und die wertvolle Bauzeit verloren.

Kosten für Winterdienst konstant

Stattdessen nutzte der Bauausschuss das Treffen, um gleich über weitere anstehende Themen zu beraten. So wurde ein neuer Dienstleister für den anstehenden Winterdienst verpflichtet: Ronny Bindig aus Großweitzschen übernimmt künftig diese Aufgabe und löst damit den bisher beschäftigten Transportdienst aus Kleinweitzschen ab, der die Aufgabe aus Altersgründen nicht mehr ausführen kann. „Einen Teil des Winterdienstes müssen wir immer extern vergeben, weil unser Gemeindegebiet so groß ist“, erklärte Burkert. An den Kosten ändere sich durch den Wechsel nichts.

Blockheizkraftwerk in Strölla

Außerdem auf der Tagesordnung des Bauausschusses: Die Philipp GbR in Strölla bekommt ein neues Blockheizkraftwerk, das an die Biogasanlage angeschlossen wird. Ursprünglich waren zwei Blockheizkraftwerke geplant. Stattdessen wird nun ein etwas Größeres gebaut.

Von Sebastian Fink