Großweitzschen/Westewitz

Vor kurzem lag der Pegelstand der Mulde bei Westewitz nach längerer Zeit wieder in bedenklichen Höhen. Warnstufe 1 sei das gewesen, meinten einige Gemeinderäte, sogar Warnstufe 2, sagte Sven Krawczyk von der CDU-Fraktion.

Dass das nicht genau geklärt werden konnte, zeigt das Dilemma der Westewitzer bei Hochwasser: „2002 sind wir über die Freiberger Mulde abgesoffen, 2013 über die Zschopau. Wir wissen nie, woher das Wasser kommt. Unsere Hochwassersäule am Scheergrund können wir im Ernstfall nicht betätigen, weil wir bei Hochwasser gar nicht hinkommen. Und die Messstelle in Leisnig, die für uns mit zuständig ist, nützt uns nichts, denn dann ist das Wasser hier schon durchgelaufen“, fasste Krawczyk zusammen.

Sorgen wegen Deich in Klosterbuch

Anlass für die Debatte war ein Gespräch von Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) mit Vertretern der Landestalsperrenverwaltung (LTV), über das dieser in der Ratssitzung diese Woche berichtete.

Dabei ging es zum einen um den Deichbau in Klosterbuch. Die Westewitzer sorgen sich darum, dass durch die Flutgräben in Döbeln und den Deich das Wasser bei ihnen gestaut werde.

Geld für Dammausbau fehlt

Das habe die LTV klar verneint, sagte Burkert. „Die Deichanlagen in Klosterbuch werden keine negativen Auswirkungen auf Westewitz haben.“ Dies sei dem früheren Bürgermeister Ulrich Fleischer bereits 2016 schriftlich mitgeteilt worden. Eine Kopie des Briefes hatte Burkert dazubekommen.

Zugleich brachte er die Nachricht mit, dass die LTV aktuell kein Geld habe, um den Damm in Westewitz für ein alle zehn Jahre auftretendes Hochwasser (HQ10) zu erhöhen.

Begehbare Messstelle gefordert

Krawczyk reichten diese Aussagen nicht aus. „2013 ist das Wasser schon über die neuen Spundwände gelaufen. Es geht ja hier nicht nur um die Muldentalstraße. Man muss ganz Westewitz und die gesamte Gemeinde betrachten: Im Ortskern und am Scheergrundweg drückte das Wasser damals in den Häusern durch die Toiletten. In der restlichen Gemeinde können die Bäche das Wasser nicht mehr ableiten“, erklärte er.

Daher seine, von den Gemeinderäten geteilte, Forderung: „Wir wollen eine eigene Messstelle, die für uns begehbar ist. Wir haben als Kommune die Muldentalklause und das Wohnhaus an der Muldentalstraße 10. Wir müssen unser Eigentum schützen“, mahnte er und machte zugleich deutlich:

LTV will sich dafür einsetzen

„Im Moment haben wir nicht die Informationen, um die Bevölkerung zu warnen. Wenn etwas passiert und wir haben nicht informiert, weiß ich nicht, ob die Versicherung noch zahlt.“

Jörg Burkert versicherte, er habe das Thema Messstelle bei der LTV bereits angesprochen. „Das wäre das Mindeste, was sie für uns tun können und sie wollen sich auch dafür einsetzen“, sagte er.

Gemeinderäte wollen an LTV schreiben

Beim Kommunaltag im Februar habe Landrat Matthias Damm gesagt, dass es kein Problem sein könne, so eine Messstelle dort einzurichten. Darauf wolle man sich nun berufen. Ratsmitglied Arne Philipp schlug vor, einen Brief an die LTV mit den Unterschriften aller Gemeinderäte zu senden, um den Druck weiter zu erhöhen.

Von Sebastian Fink