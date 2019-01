Geringswalde

Der dritte Einbruch innerhalb weniger Tage: Erneut trifft es Geringswalde. Wie die Polizei mitteilt, versuchten Unbekannte in der Goldammerstraße die Eingangstür eines leerstehenden Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Als sie daran scheiterten machten sie sich an einem Fenster zu schaffen, hebelten das auf und gelangten so ins Gebäude. Dort rissen sie sich mehrere Mischbatterien und einen Sicherungskasten unter den Nagel. Ein weiterer Einbruchsversuch ins benachbarte Mehrfamilienhaus scheiterte wiederum. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.750 Euro. Die Anzeige ging am Dienstagmittag bei den Beamten ein.

Erst einen Tag zuvor brachen Unbekannte in eine Praxis in der Bahnhofsstraße sowie in einen Einkaufsmarkt in der Rochlitzer Straße ein. Auch in der Geringswalder Nachbarstadt Hartha gehen in letzter Zeit Diebe um.

Von ap/DAZ