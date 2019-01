Döbeln

Am Mittwoch zwischen 10.30 Uhr und 22 Uhr kam es im Döbelner Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen sowie einem versuchter Einbruch in Wohnräume. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich nach Polizeiangaben auf mehrere tausend Euro.

Dritter Versuch misslang

In der Albert-Schweizer-Straße in Döbeln-Nord hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Auf der Suche nach Stehlbarem nahmen die Eindringlinge unter anderem. Schmuck mit. Auch in der Nähe der Bahnhofstraße verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. In der Folge brachen die Täter eine Wohnungstür auf und entwendeten einen Laptop sowie zwei Mobiltelefone. Ein drittes Eindringen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Unnaer Straße in Döbelbn-Ost misslang – die Einbrecher scheiterten an der Wohnungseingangstür.

Weiterer Einbruch am Tag zuvor

Erst einen Tag zuvor stiegen Einbrecher in eine Wohnung in der Döbelner Staupitzstraße ein. Dabei rissen sich die Unbekannten Bargeld und einen Computer unter den Nagel.

Von T.S.