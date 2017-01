Gemeinde führt als erste in Region Döbeln elektronische Zeiterfassung für Kinder ein

Ostrau ganz modern: Noch bis Ende Januar läuft die Testphase der neuen elektronischen Zeiterfassung in der Kita Jahnataler Wiesenstrolche, bei der die Kinder per Chipkarte an- und abgemeldet werden. Die Abrechnung erfolgt nun minutengenau und Leiterin Petra Hüttner weiß immer, welches Kind gerade da ist.