Zum zweiten Mal in Folge hat die Feuerwehr Wiesental den Löschangriff beim Schanzenbachfest in Brösen gewonnen. Noch ein Sieg im nächsten Jahr und sie dürften den Wanderpokal behalten. Dann wird in Brösen rundes 25. Fest gefeiert, wofür man in diesem Jahr schon einmal den Gürtel enger geschnallt hat.