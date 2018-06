Das von Anwohnern als neuer Hundegnadenhof bezeichnete Areal in Delmschütz, auf dem Christiaan Danhoff mit zehn Hunden lebt, darf in seiner jetzigen Form bestehen bleiben. Das teilt das Landratsamt Mittelsachsen nach der Prüfung einer Anzeige der Gemeinde Ostrau mit. Diese will zumindest die Hundesteuer kassieren.