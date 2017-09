Wilder Mann: Vorbildliches ländliches Bauen

Der Gasthof Wilder Mann in Ostrau gilt in der Lommatzscher Pflege als Aushängeschild in Sachen ländliches Bauen. Darum hat ihn der Förderbezirk im 50. Jubiläumsjahr auch als Ausstellungsort auserkoren: Am 7. Oktober gibt es hier Führungen und Tipps für Bauherren. Auch eine Bustour durch die Region und der Fotowettbewerb stehen an.