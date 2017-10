Windradtransport rutscht bei Hohenwussen in Graben

Ostrau. Ein Schwerlasttransport, der ein Rotorblatt für eine Windkraftanlage geladen hat, droht bei Ostrau umzukippen. Der hintere Teil des Tiefladers ist am Abzweig B169/Hohenwussen in der Nacht zum Freitag in den Graben gerutscht. Dadurch kommt der Transport nicht weiter. Die Straße zwischen Bundesstraße 169 und Hohenwussen ist blockiert. Nun soll mit schwerer Technik versucht werden, den Tieflader wieder auf die richtige Spur zu bringen.

Beim Abbiegen von der B169 bei Hohenwussen (Landkreis Mittelsachsen) ist der hintere Teil eines mit einem Windradflügel beladenen Tiefladers in den Graben gerutscht. Zur Bildergalerie

Schon seit einigen Wochen sind in der Döbelner Region nachts solche überlangen Transporte unterwegs. Deshalb sind auch an Abzweigen Straßenrandbereiche mit Stahlplatten gesichert und müssen in der Nacht Abschnitte der Bundesstraße zeitweise komplett durch die Polizei gesperrt werden. Die Lastkraftwagen mit den Windradkomponenten fahren in Döbeln-Nord von der Autobahn. Ziel ist ein bei Riesa entstehender Windpark. Da die Transporte wegen Engstellen nicht direkt auf der B169 durchfahren können, müssen sie Umwege nutzen.

Von Olaf Büchel