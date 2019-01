Von Dirk Wurzel

Keine Untersuchungshaft für die mutmaßlichen Bomber in Döbeln – das lässt die Volksseele hochkochen. Das meint jetzt nicht die AfD. Sie dürften, wie andere Geschädigte des Sprengstoffanschlags auch, verständlicherweise enttäuscht sein. Besonders verärgert sind jetzt einige Hobbyjuristen, die die Tat in Döbeln mit dem Terror der Gruppe Freital und damit Äpfel mit Birnen vergleichen. Denn die Anschläge in Freital waren von einem ganz anderen Kaliber, als die Bombe in Döbeln. Was diese aber keinesfalls zu einem harmlosen Blitzknaller-Streich macht. Im Gegenteil. Es hätte Schlimmes passieren können. Außerdem stört es das Sicherheitsgefühl, wenn man erkennen muss, dass einen jederzeit ein Sprengstoffanschlag verletzen oder zerfetzen, das Auto schwer beschädigen oder die Fensterscheiben zerstören kann. Wir sind doch hier nicht in Kabul! Das gehört den Schuldigen dieses Anschlags vor Augen geführt, wenn ihnen ein Gericht die Tat nachweisen kann. Strafe muss sein.

Die Tatverdächtigen nicht in U-Haft zu nehmen, ändert nichts am Fortgang des Strafverfahrens. Übrigens bleiben die meisten Beschuldigten mindestens bis zum Prozess auf freiem Fuß. Manchmal auch solche, denen brutale und lebensgefährliche Taten zur Last lagen. So wie die Frau, die ihrem Frühstücksbekannten in Döbeln aus Frust ein Messer in den Hals rammte.