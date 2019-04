Döbeln

Die Döbelner Allgemeine Zeitung und die Kreissparkasse Döbeln suchen Lokalhelden. Dabei bitten wir Sie, liebe Leser, um Unterstützung.

Es ist langes Osterwochenende, die Familie kommt zusammen. Es wird gemeinsam gegessen, bei herrlichem Wetter ein Spaziergang, eine Wanderung oder eine Radtour unternommen. Es ist Zeit, etwas zur Ruhe zu kommen und vielleicht haben Sie ja erst jetzt, in geselliger Runde, ein paar Minuten übrig, um über unsere Aktion nachzudenken, zu sprechen. Wer ist ein Lokalheld? Wer vollbringt in Ihren Augen Besonderes, auch wenn es anderen alltäglich erscheinen mag? Wer setzt sich uneigennützig für andere ein, für unsere Döbelner Region? Wer hat den Titel „Lokalheld“, die damit verbundene Vorstellung in der Zeitung und natürlich auch eine angemessene Würdigung verdient?

Frist endet am 27. April

Damit das Osterwochenende und die sich anschließenden Ferien noch für Vorschläge genutzt werden können, haben wir uns mit der Sparkasse dazu entschlossen, den Bewerbungszeitraum um eine Woche zu verlängern. Die Frist endet damit nicht am heutigen Sonnabend, sondern erst am 27. April. Nutzen Sie, liebe Leser, die Zeit, um eine Person vorzuschlagen, die es wegen ihres Engagements verdient hat, als Lokalheld gekürt zu werden. Nutzen Sie dafür gern unten stehenden Coupon oder das Internetformular, das unter www.lvz.de/lokalheld zu finden ist.

Das Wichtigste auf einen Blick

Für alle, die das neue Gemeinschaftsprojekt von DAZ und Kreissparkasse Döbeln noch nicht kennen, hier das Wichtigste auf einem Blick:

Vorgeschlagen werden können alle Menschen, die in Ihren Augen Lokalhelden sind, die engagiert helfen, arbeiten, eine besondere Tat vollbracht haben, die Region Döbeln noch liebenswerter machen.

Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 27. April. Die Vorschläge können Sie per Coupon einsenden oder abgeben (DAZ, Obermarkt 8, 04720 Döbeln) oder online über www.lvz.de/lokalheld formulieren. Die Coupons werden mehrmals pro Woche veröffentlicht.

Nach der Bewerbungsphase überprüft eine DAZ-Sparkassen-Jury die Vorschläge auf Vollständigkeit und Plausibilität und ermittelt die Lokalhelden-Anwärter. Dann stellt die DAZ diese Kandidaten in einer Serie vor. Ein Voting zur Wahl des Lokalhelden schließt sich an, alle Leser können ihre Stimme abgeben.

Für den so ermittelten Lokalhelden geht ein lang gehegter Wunsch im Wert von 1000 Euro in Erfüllung. Ende Juni stellen wir den Lokalhelden in der DAZ vor.

www.lvz.de/lokalheld

Von Olaf Büchel