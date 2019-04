Waldheim

Ein Programm mit messbaren Forderungen hatte Ricardo Baldauf angekündigt. Der Spitzenkandidat der Waldheimer CDU für die Stadtratswahl kann nun konkret werden. „Wir wollen den Checkpoint ins Zentrum legen. Das haben wir schon länger im Blick“, sagt Ricardo Baldauf, der zudem Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Waldheim ist. „Das Thema Nähe zur Stadt war immer ein Argument gegen den Standort Massanei“, ergänzt Steffen Blech, der für die Waldheimer CDU wieder in den mittelsächsischen Kreistag einziehen will.

Als neuen Standort für den Jugendtreff hat die CDU das ehemalige Waldheimer Kulturzentrum (WKZ) im Blick, das seit dem Umzug des Museums in das Stadt- und Museumshaus am Niedermarkt weitgehend leer steht. Im Erdgeschoss ist die Stadtbibliothek. „Und gleich daneben ist die Grundschule, hinter der Werner-Melzer-Sporthalle ist auch noch ein Sportplatz“, nennt Ricardo Baldauf weitere Argumente für den Umzug. Denn bisher hieß es immer, die Lage des Checkpoint sei wegen der Nähe zum Stadion Massanei günstig. „Aber so viele Sportveranstaltungen gibt es dort gar nicht mehr“, hält die CDU dagegen.

Das nächste W-Thema betrifft die Rohrperle. „Trinkwasserqualität auf den Prüfstand stellen“ heißt es dazu im Programm. „Da sind wir auch schon länger dran“, sagt Ricardo Baldauf. Bereits im August 2017 brachte Dr. Andreas Liebau das Thema in den Stadtrat. Der Apotheker tritt ebenfalls wieder als CDU-Kandidat für den Waldheimer Stadtrat an. „Die einfache Variante wäre eine zentrale Enthärtungsanlage. Aber dafür müssten auch die Einwohner der Orte im Altkreis Oschatz mitzahlen, die nicht so kalkreiches Wasser haben“, sagt Dr. Liebau, weshalb diese Anlage auf Widerstand stößt. In letzter Konsequenz, so Dr. Liebau, müsse Waldheim den Wasserverband eben verlassen und sich nach Hainichen orientieren. Dort sprudelt überwiegend kalkarmes Talsperrenwasser aus den Hähnen.

Wohnen fängt auch mit „W“ an. Hier geht es der CDU um große, familienfreundliche Wohnungen, die in Waldheim gerade schwer zu haben sind. „Da gibt es eine Warteliste“, weiß Ricardo Baldauf. Die CDU möchte, dass Fördermittel so eingesetzt werden, dass größere Wohnungen entstehen. „Eigenheimstandorte, gut und schön. Aber nicht jeder fängt gleich mit einem eigenem Haus an“, so Ricardo Baldauf. Die Christdemokraten vermissen zudem die Wirtschaftsförderung in Waldheim – wieder ein W-Thema. „Es ist richtig so, dass dies beim Bürgermeister liegt. Aber der kann nicht zu jedem Kleinunternehmer gehen“, sagt der Stadtverbandschef. Unter Wirtschaftsförderung versteht die CDU eher Koordinierung und Vernetzung, jemanden, der Kontakt zu den Unternehmen hält. Das könnte gut zum Aufgabengebiet des künftigen Leiters des Bau- und Ordnungsamtes gehören.

Das Wahlprogramm der CDU Waldheim ist noch wesentlich umfangreicher. Mehr dazu gibt es im Internet.

Von Dirk Wurzel