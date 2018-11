Von außen betrachtet sieht es aus wie “dumm gelaufen“. In zwei von drei Gewerbegebieten, die von der Stadt Leisnig vermarktet werden, ist viel Fläche von Solaranlagen blockiert. Erlöse aus der Solarstromproduktion gehen zurück, weil die staatliche Förderung eingedampft ist. Gut möglich, der Quadratmeter Gewerbegebietsland bringt mehr, stünde dort ein Produktionsbetrieb. Das würde Arbeitsplätze schaffen und über die Einkommensteuer Schlüsselzuweisung für die Kommune. Fragt jetzt ein ansiedlungswilliger Unternehmer an, können Solar-Paneele nicht so schnell abgebaut werden. In Nicollschwitz an der Autobahn fehlt es zudem an der Erschließung. Das kann man sehr bedauern. Dennoch scheint sich Leisnig an einer anderen Stelle das Wasser abzugraben. Es ist ja nicht so, als habe es keine Erweiterungsmöglichkeiten gegeben. Zuletzt wurde in Leisnig Fläche verwendet für Rewe, also den Handel. Nun soll Aldi dazu kommen und ein Drogeriemarkt. Wo sollen denn die Leisniger das Geld verdienen, das sie auf den vielen Einzelhandelsquadratmetern ausgeben können? Vor der Haustür nicht. Letztlich zahlt die Stadt einen hohen Preis für ihre jüngsten Gewerbeansiedlungen.