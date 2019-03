Hartha

Unternehmensentwicklung fördern, Auslandsmärkte erschließen, Personal gewinnen – und das für die ortsansässigen Firmen in Hartha. Die Wirtschaftsförderung Sachsen möchte dabei mit ihrer sogenannten Internationalisierungsoffensive helfen. Am Donnerstag, 28. März, finden die Fachleute der Initiative ihren Weg in das Harthaer Rathaus. Von 10 bis 14 Uhr sprechen sie unter anderem über Fördermöglichkeiten und Auslandskooperationen sächsischer Betriebe. Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) hat das Angebot, das von Handels- und Handwerkskammern mitgetragen wird, eigens in die Stadt geholt. Er verspricht sich nützliche Impulse für seine „hidden champions“ (zu Deutsch: versteckte Sieger).

Besser miteinander vernetzen

Die Veranstaltung sei genau richtig für Städte wie Hartha, betont Ronny Krönert, Projektleiter der Wirtschaftsförderung. „Wir richten unser Angebot an kleine mittelständische Unternehmen.“ Im Vorfeld haben sie sich bereits ein Bild vom Gewerbegebiet gemacht und waren bei der Firma Spat-Spezialantriebstechnik GmbH zu Gast. Am Donnerstag ist die Wirtschaftsförderung im Rathaus. Für Bürgermeister Kunze eine gute Möglichkeit, die alle Betriebe nutzen sollten. „Unsere Firmen sind gut aufgestellt, arbeiten teilweise auf Weltniveau. Solche Kontakte sind trotzdem nützlich, um sich besser zu vernetzen.“ In Sachen Fördermittel steht vor allem das Programm „Regionales Wachstum“ der Sächsischen Aufbaubank (SAB) im Vordergrund, das helfen soll, als Unternehmer anpassungs-und wettbewerbsfähiger zu werden.

Kunze : Hartha punktet mit Industrie und Hochschulstandort in der Nähe

Einem der größten Probleme, wie Kunze es sieht, wird ebenso auf den Zahn gefühlt – dem Fachkräftemangel oder besser wie man ihm begegnen kann. Der Bürgermeister ist überzeugt, dass Hartha in Sachen Industrie viel bietet. Außerdem sei der Hochschulstandort Mittweida ein bestechender Standortfaktor. „Aber davon müssen die Menschen erst einmal erfahren, auch ausländische Kräfte.“ Dass es diesbezüglich bereits Bestrebungen gegeben hätte, dafür wären die im vergangenen Jahr gekommenen acht Vietnamesen der beste Beweis. Sie begonnen eine Ausbildung in Döbeln, Wendishain und Schönerstädt zum Altenpfleger. Es sei ein Anfang. „Wir wissen aber auch, dass es Zeit bracht, sie zu Facharbeitern zu machen. Alleine, um die Sprache zu lernen.“

Von Lisa Schliep