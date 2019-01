Leisnig

Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) hat zum Neujahrsempfang am Freitag den Förderverein Kloster Buch für seine Bemühungen um den Erhalt der Klosteranlage ausgezeichnet. Damit dankt das Stadtoberhaupt allen Mitgliedern, Freunden sowie Partnern des Fördervereins. Zum festlichen Empfang lud der Bürgermeister erstmals in die Kulturscheune in Börtewitz ein.

Neujahrsempfang der Kommune Leisnig 2019, erstmals in seiner Geschichte in der Kulturscheune von Börtewitz. Quelle: Sven Bartsch

Die froheste Botschaft des Tages hielt dann der Fördervereinsvorsitzende Heiner Stephan für die Gäste im fast vollen Saal der Kulturscheune Börtewitz bereit: Erst zwei Tage zuvor war ihm der positive Bescheid über die finanzielle Förderung der Dachsanierung vom Kuhstall, Teil zwei, ins Haus geflattert. „Die Unterstützung beläuft sich auf 72 000 Euro.

Die Kehrseite: Der Verein muss einen beträchtlichen Anteil der Gesamtkosten selbst erwirtschaften. Und wir werden das auch bewältigen“, ist Stephan zuversichtlich.

Der Verein sei ein öffentliches Schwergewicht in der Stadt Leisnig sowie über die Stadtgrenzen hinaus. So formuliert es Jörg Liebig von der Denkmalschutzbehörde beim

Landratsamt Mittelsachsen in seiner Laudatio. Er ließ die Stationen von 20 Jahren Vereinsarbeit Revue passieren und vergaß auch nicht, Akteure der ersten Stunde zu würdigen, wie Professor Peter Rentzsch. Dieser wurde bereits 2006 für sein Wirken mit dem Denkmalspreis vom Landkreis ausgezeichnet.

In seiner beruflichen Funktion weiß Liebig um die Interna, die die Vereinsarbeit, insbesondere deren Mühen, ausmachen. Am Anfang, nach der Wende, stand ein folgenschwerer Schritt der Stadt Leisnig, damals mit Heiner Stephan an der Verwaltungsspitze. Die sächsische Burgen- und Schlösserverwaltung wagt es nicht, die Kommune schon: Sie übernimmt die Obhutspflicht über das Klosterareal.

1997 dann der folgerichtige nächste Schritt: Der Förderverein wird gegründet, und Heiner Stephan hält dem Kloster auch als Stadtoberhaupt a.D. die Treue. Zusammen mit weiteren Mitstreitern nimmt er am Freitag die Ehrung von seinem Nachfolger Tobias Goth entgegen. In Leisnig wird zu derartigen Anlässen Eine Kera-Fliese vergeben, versehen mit einer Druckgrafik, die eine Stadtansicht von Leisnig zeigt.

Von Steffi Robak