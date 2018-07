Döbeln

Am Samstag, gegen 20.10 Uhr, kam es in der Westfälischen Straße in Döbeln zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Wie die Polizei mitteilt, ging der Brandausbruch nach ersten Erkenntnissen von dem Balkon einer Wohnung aus. Dieser und Teile der dazugehörigen Wohnung wurden durch das Feuer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 15 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Von daz