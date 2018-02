Wohnungsbrand in Ebersbach und Ölspur durch Döbeln

Ebersbach/Döbeln. Ein dreijähriger Junge und seine Eltern (28) kamen am Sonnabendmorgen bei einem Wohnungsbrand in Ebersbach mit dem Schrecken davon. Gegen 6 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Döbeln, Limmritz und Ebersbach sowie die Polizei zu einem Wohnungsbrand in einer Villa „Am Rosenbeet“ gerufen. Das Wohnhaus, das zum ehemaligen Schweinegut gehörte, wird derzeit aufwendig saniert. Nur die Wohnung der jungen Familie im ersten Stock ist vermietet, während die anderen Wohnungen noch umgebaut werden. In einer solchen im Ausbau befindlichen Wohnung war Baumaterial in Brand geraten. Die junge Familie brachte sich durch den verqualmten Hausflur in Sicherheit und wurden vorsorglich wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung in die Kliniken Leisnig und Döbeln eingeliefert. Sie konnten aber zwischenzeitlich in ihre durch die Feuerwehr belüftete Wohnung zurückkehren. Zur Schadenshöhe konnte die Polizeidirektion noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Für die Döbelner Wehr war es der 54. Einsatz in diesem Jahr. In der Nacht zum Sonnabend hatten sie bereits eine kilometerlange Ölspur beseitigt. Ein junger Mann aus Oederan war mit Leck im Motor durch ganz Döbeln gefahren und hatte zum Ölauffüllen sogar noch Öl an einer Tankstelle gekauft. Die Spur auf der Straße führte direkt zu ihm. Er bekommt jetzt eine dicke Rechnung.

Von Thomas Sparrer