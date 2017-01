Waldheim/Döbeln. Auf dem Wohnungsmarkt in der Region Döbeln steht voraussichtlich eine Fusion an: Die Wohnungsgenossenschaft Waldheim (WGW) und die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Döbeln (GWG) wollen sich zusammenschließen. Diesen Plan hegen die Vorstände schon seit längerer Zeit, die Mieter seien bereits informiert. Jetzt müssen noch die Mitgliederversammlungen der Genossenschaften zustimmen. Am Montag will die GWG Döbeln dazu Näheres mitteilen. Gisela Menzel, kaufmännischer Vorstand, bestätigte gegenüber der DAZ die Pläne zum Zusammenschluss, bei dem die größere GWG die kleinere WGW übernehmen soll.

Es ist eine Begegnung auf Augenhöhe, wie Gerd Zickmann, Vorstand der WGW, gegenüber der DAZ sagt. „Unsere Wohnungen sind topp saniert. Von 133 steht eine leer.“ Sowie eine Wohnung frei wird, lässt sie WGW sofort sanieren, um sie wieder in attraktivem Zustand anbieten zu können. Weshalb er sich jetzt nach Döbeln wandte, hat einen einfachen Grund: Er geht demnächst in den Ruhestand. Einen Nachfolger zu finden, ist schwer. Deshalb hat er sich schon seit längerem auf die Suche begeben, war aber dabei bis auf die GWG auf keinen geeigneten Partner gestoßen. „Der Genossenschaftsgedanke soll fortgesetzt werden. Eine andere Option wäre, die Genossenschaft zu verkaufen. Damit kann ich mich aber überhaupt nicht anfreunden. Schließlich habe ich da 30 Jahre Arbeit reingesteckt“, sagt Gerd Zickmann, der die Nachfolge gerne im genossenschaftlichen Sinn geregelt haben möchte. Die Vorstände der GWG Döbeln hatte er bereits in Waldheim zu Gast und ihnen die Wohnungen gezeigt. Der Weg zum Zusammenschluss sei zu drei Vierteln geebnet, sagt Gerd Zickmann.

Die WGW Waldheim gibt es bereits seit über 50 Jahren. Ihre Wohnungen hat sie vor allem am Pfaffenberg an der Breuning- und Pestalozzistraße mithin also in ruhiger Lage. Laut Jahresabschluss 2015, zu finden in der Internetausgabe des Bundesanzeigers, ist die WGW eine solvente Genossenschaft mit ausgeglichener Bilanz und siebenstelliger Eigenkapitaldecke. Die Jahresrechnung der GWG Döbeln, ebenfalls veröffentlicht im Bundesanzeiger, weist diese als gesunde Kapitalgesellschaft aus. Nachdem, was in den Bilanzen zu lesen ist, erweckt der geplante Zusammenschluss den Eindruck, dass sich hier zwei gut aufgestellte Partner zusammentun wollen.

Die GWG Döbeln investiert ständig in ihren Wohnungsbestand, hat mit Leerstand keine Probleme. Im vergangenen Jahr steckte die Genossenschaft rund eine Million Euro in den Umbau von Wohnungen am Geyersberg sowie in den Anbau von Balkonen an Häuser an der Max-Planck-Straße. Die GWG ist Döbelns drittgrößter Vermieter.

Recherchen der DAZ legen nahe, dass es sich dabei um die Wohnungsgenossenschaft-Süd in Roßwein mit 145 Wohnungen handelt.

Von Dirk Wurzel