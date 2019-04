Döbeln

Was passiert, wenn wir uns unseren Grenzen ergeben? Wenn wir nicht hinterfragen, nicht bereit, fähig sind, eine eigene Meinung zu bilden, zu haben? Wenn wir nicht hinter die Fassaden schauen, sondern fraglos vorgefertigte Bilder als den eigenen Entwurf bereit sind auszugeben? In seinem neuen Stück behandelt Alexej Vancl genau dieses Thema. „ Wandlung“ heißt die zweite Inszenierung, die das internationale Theater Figuro für Erwachsene und junge Heranwachsende auf die Bühne gebracht hat und die sich mit Isolation beschäftigt, die aus Grenzen heraus erwächst. An Ostern feierte das kleine, aber feine 50-minütige Stück im Döbelner TiB Premiere.

Verzicht auf Worte

Auf Worte muss der Besucher an diesem Abend verzichten. Alexej und Aleš Vancl jedenfalls, die beiden Darsteller im Stück, müssen nicht sprechen, um ihre Geschichte zu erzählen und ihre Botschaft zu senden. Ihr Mittel ist der eigene Körper mit aller zur Verfügung stehenden Mimik und Gestik. Mit Musik und Tönen werden außerdem Akzente gesetzt, genauso mit der Einspielung von O-Tönen aus Nachrichtensendungen. Pappe und Papier dienen dem tschechisch-ukrainischen Spieler-Duo sowohl als Bühnenbild, als auch zur Darstellung und nicht zuletzt als Material für ihre Masken und Puppen beziehungsweise Figuren, die am Ende im Stück noch eine Rolle spielen.

Die beiden Versuchspersonen, die das Spieler-Duo darstellt, erscheinen spektakulär im Bühnenbild, erwachsen regelrecht aus dem Boden – ein- und demselben übrigens. Nach der ersten Sequenz purer Lebensfreude, dem Wahrnehmen des Anderen, dem gegenseitigen Entdecken kommt die Grenze ins Spiel. Wer hat sie gezogen? Keine Ahnung, sie ist da und fortan werden alle Versuche, sie zu überschreiten, sanktioniert – mit grellen Tönen. Bleib doch in der deiner eigenen Welt, Mensch! Wie dieser Mensch an sich ist, zeichnen die beiden Darsteller überspitzt auf – und das ist mal komisch, mal traurig: Höher, weiter, schneller – ich bin besser als Du, das was du hast, muss ich auch besitzen. Zunehmend nimmt das Geschehen auf der Bühne bedrohlichere Züge an und es endet im offen ausgetragenen Kampf, in dessen Ergebnis die Masken endgültig fallen.

Wie kann die Grenze überwunden werden?

Die Grenze ist nun unüberwindbar hoch, die Versuchspersonen komplett isoliert hinter der Wand. Es herrscht Langeweile. Spätestens jetzt fragt sich der Zuschauer: Wie kann diese Grenze überwunden werden? Kann sie überhaupt? Alexej Vancl, der mit seinem abstrakten Bühnenbild klar macht, dass die von ihm beschriebene Situation sowohl im Mikro- als auch im Makrokosmos der Menschheit, immer und überall ein Thema ist, lässt seine beiden Versuchspersonen eine Chance. Sie beseitigen ihre Grenze. Was genau das möglich macht, überlässt das kurzweilige Stück dem Zuschauer.

Das Theater Figuro ist eine zweiköpfige Theaterkompanie mit Sitz in Roßwein. Alexej und Aleš Vancl arbeiten nicht nur mit Puppen und Figuren, sondern auch mit Masken, Objekten, Materialien, Musik, Pantomime und Schauspiel.

Von Manuela Engelmann-Bunk