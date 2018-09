Döbeln

Wie in einem Sandsturm in der Wüste habe man die Hand vor Augen nicht mehr gesehen. „Unsere Enkelin hat geweint vor Angst.“ Was Sofie Barthel am Pfaffenberg in Limmritz schildert, ist kein Unwetter. Das Siedlergrundstück, auf dem die Frau 1949 geboren wurde, liegt umgeben von Feldern. Vergangenen Sonnabend sorgten Landmaschinen bei der Feldbearbeitung für den Wüstennebel und einer dicken Staubschicht in den beiden Grundstücken.

„Wir leben schon unser ganzes Leben hier auf einer Neubauernstelle und sind mit Landwirtschaft groß geworden. Aber so sind wir noch die eingestaubt worden, wie an diesem Tag“, ärgern sich Sofia und ihr Mann Heinz Barthel. Auch die Kinder, die mit der Enkelin das Nachbargrundstück bewohnen, sind verärgert. „Landwirtschaft muss doch auch anders gehen und im Miteinander“, ärgert sich Sohn Ralph. Schon vor einigen Jahren sorgte eine Wolke für Verstimmung zwischen den Landwirten und der Familie. Die war über die Bewohner gezogen, als Pflanzenschutz auf das benachbarte Feld versprüht wurde. Damals hatten wir alle mit Übelkeit zu kämpfen und der Hund musste zum Tierarzt“, erinnert sich Sofie Barthel.

Nach dem „Wüstensturm aus Staub“ vom vergangenen Sonnabend baten die Feldrandbewohner den Agrarbetrieb und das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) aus den Döbelner Klostergärten um ein Gespräch vor Ort. Mit einem Blumenstrauß bat Catherine Papst, Leiterin der Pflanzenproduktion bei der Gadewitzer Feldfrucht GmbH, um Entschuldigung. Sie hatte gleich Thomas Eichhorn mitgebracht, der an dem Tag das Maschinengespann beim Drillen über den Acker am Grundstück der Bartels fuhr. Der Maschinist und erfahrene Landwirt war ein wenig verärgert über die Aussage, es habe gestiebt wie bei einem Traktorenrennen. Er habe mit seiner Zugmaschine auf dem Feld gedrillt. Dabei wird für die Wintergerste der Acker aufgebrochen, das Saatbett bereitet und gesät. „Dabei ist eine bestimmte Arbeitsgeschwindigkeit nötig“, sagt Thomas Eichhorn. „Das Problem ist das selbst unsere guten Böden hier in der Region bis in zwei Meter Tiefe ausgetrocknet sind. Oben zerfasert der Boden und dieser schlimme Staub entsteht“, sagt Anja Schmidt vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

„Die Trockenheit wird uns im Zuge des Klimawandels auch künftig beschäftigen“, befürchtet sie und wirbt für Verständnis. „Es muss gedrillt werden, denn die Landwirte haben jetzt ein kleines Zeitfenster, um die Grundlagen für die Ernte im nächsten Jahr zu legen. Zudem müssen die Tierbestände über den Winter gebracht werden. „Das sieht auch Familie Barthel so. „Wir wissen, dass ihr Tiere zu versorgen habt und wir leben auch gern mit der Landwirtschaft. Doch könnt ihr uns nicht informieren, wenn ihr Spritzen oder Drillen müsst. Dann stellen wir uns ein, schließen die Fenster und sind entspannter“, schlägt Sofie Barthel vor.

Catherine Papst tauscht mit den Barthels die Telefonnummern aus. Eine kurzfristige Information an die von Feldern umgebenen Limmritzer scheint ihr machbar. „Wir wünschen uns einen guten Kontakt mit den Menschen, die an unseren Feldern wohnen. Zudem sind wir Landwirte ganz besonders an unserer Umwelt interessiert. Denn davon leben wir schließlich.“ Anja Schmidt vom LfULG wünscht sich zudem eine bessere Aufklärung der Bürger über die moderne Landwirtschaft. „Landwirtschaft ist wie Fußball – wir haben 82 Millionen Experten in Deutschland, die mitreden können. Oft ist aber so viel Halbwissen im Umlauf, beispielsweise beim Thema Pflanzenschutz. Das ist schade.“

Die Gadewitzer Feldfrucht GmbH bewirtschaftet mit sieben Mitarbeitern im Feldbau 1100 Hektar Flächen in der Region. Dabei wird auf pfluglose Feldbestellung gesetzt, damit der Boden mehr Wasser aufnehmen kann, auch zum Schutz von Feldanrainern vor Überflutungen.

Von Thomas Sparrer