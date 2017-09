Geringswalde. Schwer verletzt wurde am Donnerstag ein zehnjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Geringswalde. Das Kind hatte am Donnerstagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, die Fahrbahn der Bahnhofstraße betreten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Pkw VW, der von einer 55-jährigen Frau gelenkt wurde. Die Zehnjährige wurde dabei schwer verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Von LVZ