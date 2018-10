Waldheim

Ein Zehnjähriger ist am Dienstag in Waldheim bei Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Junge habe die Waldheimer Straße betreten, ohne auf den Verkehr zu achten, teilte die Polizei mit. Eine 48 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Junge starb noch am Unfallort.

Von LVZ