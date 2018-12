Döbeln

Schon wieder flog in Döbeln ein Zigarettenautomat in die Luft. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, brachten bisher unbekannte Täter mit pyrotechnischen Erzeugnissen in der Nacht zum Mittwoch einen an einer Fassade angebrachten Zigarettenautomaten an der Leipziger Straße zur Detonation. Der Automat wurde dabei zerstört, sodass die Täter an eine bislang unbekannte Menge Bargeld und Zigarettenschachteln gelangten. Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion dauern an.

Gesamtschaden: 15 000 Euro

Wegen eines Einbruchs wurde die Polizei am Mittwochmorgen zu einem Einkaufsmarkt an der Richard-Köberlin-Straße gerufen. Vor Ort stellte sich für die Beamten heraus, dass die unbekannten Täter in der Nacht zuvor das Dach des Marktes aufgeschnitten hatten und so in der weiteren Folge in zwei im Einkaufsmarkt befindliche Geschäfte gelangt waren. Aus diesen stahlen sie nach einem ersten Überblick der Geschädigten Bargeld. Der Gesamtschaden wird vorerst auf rund 15000 Euro beziffert.

Von daz