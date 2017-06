Döbeln. Der Großzirkus Barlay gastiert ab Donnerstag zum ersten Mal in Döbeln auf dem Zirkusplatz in den Klostergärten und präsentiert ein komplett neues Spitzenprogramm mit ausgezeichneten Artisten, erlesenen Tierdressuren und niveauvollen Clowns.

Vorstellungen sind Donnerstag und Freitag um 17 Uhr, am Sonnabend um 15 und 18 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr. Für die Abendvorstellung am Samstag gelten halbe Preise auf allen Plätzen. Sonntag ist Papa-Tag. Alle Väter haben freien Eintritt in Begleitung eines zahlenden Kindes.

Das Familienunternehmen reist mit 30 Wagen, 80 Tieren und seinen Mitarbeitern in achter Generation als Familienzirkus durch die Lande. Im Programm sind Barlays große Raubtiershow, eine großen Haustier- und Exotennummer sowie Artistik am Vertikalseil und Ringtrapez zu erleben.

Die Döbelner Allgemeine Zeitung verlost für die Premierenvorstellung am Donnerstagnachmittag, um 17 Uhr, fünf mal zwei Freikarten. Interessenten müssen dafür bis Donnerstagmittag, 13 Uhr, eine E-Mail an th.sparrer@lvz.de mit Name, Anschrift und Telefonnummer senden. Die ausgelosten Gewinner werden angerufen.

Von Thomas Sparrer