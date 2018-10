Zschaitz

Schon seit einiger Zeit steht an der Ortsdurchfahrt Zschaitz auf Höhe der Kirche eine Baustellenampel. Diese war notwendig geworden, weil im Rahmen der Sanierung der Kirche die Stützmauer am Kirchturm neu gebaut werden muss. Nun gibt es einen klaren Zeitplan für den Bau. „Die Mauer soll in 14 Tagen fertig sein. Am Donnerstag und Freitag kommen die Putzer für den Sockel. Dann können wir hoffentlich Ende Oktober streichen“, erklärt Pfarrer Reinhard Mehnert, der den Bau seit Mitte 2017 begleitet.

Ist die Stützmauer fertig soll die Gartenbaufirma Gartenzwerge aus Waldheim kommen, um das Grün rundherum zu gestalten. Dann wäre das Bauvorhaben noch vor dem Advent beendet. „Es soll dieses Jahr noch alles fertig werden“, sagt Mehnert. Man sei zwar weit über den ursprünglichen Bauplan hinaus und habe das Ziel schon zwei Mal nach hinten verschieben müssen. Doch nun sei das Ende der Arbeiten absehbar.

Weihnachten in sanierter Kirche

Für die Zschaitzer bedeutet das, Krippenspiel und Christmette in diesem Jahr in der fertig sanierten Kirche begehen zu können. „Wir waren auch bisher immer in der Kirche, mussten uns nur mit den kleinen Unannehmlichkeiten der Baustelle arrangieren“, sagt der Pfarrer. Dies sei am Jahresende vorbei.

Und der umtriebige Gemeindepfarrer mit jahrelanger Bauerfahrung hat schon das nächste Großprojekt vor der Brust: Die Sommerkirche in Mochau soll nach Jahrzehnten wieder ein Dach bekommen. Und das könnte schneller gehen als gedacht. „Vielleicht können wir schon im späten herbst anfangen. Das hängt von den Baufirmen ab. Die Unternehmen haben wir bereits ausgewählt. Jetzt müssen die Arbeiten nur noch aufeinander abgestimmt werden“, sagt Mehnert.

Von Sebastian Fink