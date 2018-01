Zschaitz erstellt Flächenpool für neue Häuser

Zschaitz/Ostrau. Die Gemeinden Zschaitz-Ottewig und Ostrau boomen – sowohl was die Wirtschaft als auch was die Bevölkerungsentwicklung angeht. Einen Babyempfang gab es 2017 erstmals in Ostrau – mit 35 Neugeborenen. Abgeschaut hat sich das Bürgermeister Dirk Schilling (CDU), wie er zum Neujahrsempfang vergangene Woche einräumte, bei seinem Amtskollegen Immo Barkawitz (Freie Wähler) in Zschaitz, der immerhin zwölf neue Erdenbürger begrüßen durfte. Die Einwohnerzahl ist in seiner Kommune wieder über 1300 geklettert. In Ostrau hat man die 3600 wieder überschritten.

Dementsprechend groß ist die Nachfrage nach Häusern und Bauland in beiden Kommunen. Derzeit ist es bereits schwierig, geeignete Flächen in den Ortsteilen zu finden. Und an den Ortsrändern steht oft die Baugenehmigung in Frage, da es sich um eine Erweiterung des Dorfes handeln könnte, was im Bauamt meist kritisch geprüft wird. Um dieses Problem zu lösen, dient Zschaitz-Ottewig auch hier dem größeren Nachbarn als Vorbild. Schon Anfang des vergangenen Jahres wurde im Amtsblatt „Rund um den Burgberg“ ein Aufruf an alle Grundstücksbesitzer veröffentlicht, freie und bebaubare Flächen an die Gemeindeverwaltung zu melden. Und die Anwohner haben sich offenbar rege beteiligt. „Wir haben daraus einen Flächenpool für Einfamilienhäuser erstellt und an das Bauamt in Ostrau weitergeleitet“, verkündete Barkawitz jüngst zur Gemeinderatssitzung.

15 bis 20 Flächen seien eingegangen, sagt Dirk Schilling auf DAZ-Nachfrage. Allerdings seien es größtenteils Splitterflächen, die nur zum Teil für den Bau von Häusern geeignet seien. Die Bewertung darüber nehme das Landratsamt Mittelsachsen vor, wohin Ostrau den Zschaitzer Flächenpool weitergeleitet hat.

Hinter der Idee, Flächen zu sammeln, steckt ein vereinfachtes Verfahren für Bebauungspläne auf Arealen kleiner als 10 000 Quadratmeter. „Einige Flächen sind auch ohne Plan bebaubar“, erklärt er. Der Abgleich darüber werde demnächst beim Landkreis vorgenommen.

In diesem Jahr will auch die Gemeinde Ostrau einen solchen Flächenpool erstellen und ruft deshalb alle Anwohner auf, freie Flächen zu melden.

Von Sebastian Fink