Ostrau/Zschaitz

Wenn am 26. Mai die Kommunal- und Europawahl stattfindet, wird es für die Wahlberechtigten der Gemeinde Zschaitz-Ottewig eine Neuerung geben: Verwaltungspartner Ostrau ist zum ersten Mal für die Durchführung auch der Wahl der Nachbargemeinde zuständig. Daher läuft die Briefwahl nun über die Ostrauer Verwaltung.

„Was sich wirklich ändert, ist, dass der Briefwahlvorstand nun auch für Zschaitz seinen Sitz in Ostrau hat. Wer also im Vorfeld persönlich per Briefwahl wählen möchte, muss dazu ins Ostrauer Rathaus kommen“, erklärt Hauptamtsleiterin Antje Zornik.

Briefwahl über die Post

Wer seine Briefwahlunterlagen verschicken will, sollte diese am besten in einen Briefkasten der Deutschen Post einwerfen. „Die Post versendet die Unterlagen entgeltfrei direkt zu uns“, sagt Zornik. Briefe, die möglicherweise aus alter Gewohnheit dennoch im Briefkasten der Gemeindeverwaltung Zschaitz landen, werden aber auch von dort weiter geleitet.

„Und wenn die Briefwahl kurz vor knapp erfolgt, kann der Brief auch bei uns in den Briefkasten des Ostrauer Rathauses eingeworfen werden. Das ist sogar noch am Wahlsonntag möglich“, sagt Zornik.

Wahllokale bleiben erhalten

Für alle Wahlberechtigten, die persönlich am 26. Mai zur Wahlurne schreiten, ändert sich dagegen nichts. Die bekannten Wahllokale in Zschaitz und Ottewig werden wie immer geöffnet sein. Unterschied im Hintergrund: Zschaitz-Ottewig hat keinen eigenen Wahlausschuss mehr. „Die Wahl ist das Geschäft der laufenden Verwaltung, daher obliegt ihr auch die Durchführung“, erklärt Zornik.

Erstmals wurde – auch aus personellen Gründen – ein gemeinsamer Wahlausschuss gebildet. Er besteht aus einem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, einem Schriftführer und drei Beisitzern. Eine dieser Beisitzer wird die aktuelle Zschaitzer Verwaltungsmitarbeiterin Juliana Beier sein, die Mandy Härtner während des Mutterschaftsurlaubs vertritt.

Kandidatenmeldung bis 21. März

„Frau Beier hat noch nie allein eine Wahl durchgeführt. Daher hilft uns der gemeinsame Wahlausschuss“, sagt Antje Zornik, die eigens zur Zschaitzer Ratssitzung am Freitagabend gekommen war, um den Gemeinderäten das neue Prozedere zu erklären.

Weitere Auswirkungen hat die gemeinsame Wahl auf die Aufstellung der Kandidaten. Für die Gemeinde Zschaitz-Ottewig läuft die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen vom 23. Februar bis 21. März. In Ostrau beginnt sie zwei Tage früher. Für beide Kommunen müssen die Kandidaten in Ostrau gemeldet werden.

Wahlvorschläge nicht erst am letzten Tag

Nur Parteien und Wählervereinigungen dürfen Kandidaten aufstellen. Diese müssen Wahlberechtigte der jeweiligen Gemeinde, also mindestens seit drei Monaten dort wohnhaft und über 18 Jahre alt sein. „Wir bitten darum, die Vorschläge nicht erst am letzten Tag der Frist einzureichen, damit noch zeit bleibt eventuelle Fehler zu beheben“, sagt Antje Zornik.

