Zschaitz

Von außen strahlt die Kirche in Zschaitz nach der umfassenden Sanierung fast wie neu. Doch die Arbeiten haben auch drinnen Spuren hinterlassen, die beim Kirchenputz am Sonnabend beseitigt werden sollten. „Außen ist die Kirche schön geworden. Innen macht unser Pfarrer aber nicht mehr, das bleibt für den nächsten“, meinte Dorethea Faustmann (73), während sie fleißig den Handfeger schwang.

Pfarrer Reinhard Mehnert hatte wie jedes Jahr zum Kirchenputz aufgerufen. Der „Baupfarrer“, der unter anderem die Kirche in Jahna auf Vordermann bringen ließ und mit der Sommerkirche in Mochau schon das nächste Projekt vor der Brust hat, strebt dem Rentenalter entgegen und wird den möglichen Innenausbau der Zschaitzer Kirche wohl nur noch als Besucher erleben.

Krippenspiel zu Heiligabend

Die Decke des Kirchenschiffs und die Emporen bräuchten einen neuen Anstrich, meint Dorethea Faustmann. Ansonsten sei die Kirche ganz gut in Schuss – auch dank des von sieben Helfern, die am Sonnabendvormittag kräftig saugten, wischten und fegten.

Weil durch den Bau mehr Schmutz als sonst in die Kirche gerieselt war, hatte Jens Seidel vom Kirchenvorstand schon zum Erntedankfest Hand angelegt. So war am Sonnabend nur noch der letzte Schliff notwendig – Spinnweben wegfegen, Staub saugen, draußen Laub kehren und rechen. Damit ist die Kirche bereit für das Krippenspiel zu Heiligabend um 15 Uhr, das vom Gesang des Zschaitzer Männerchors umrahmt wird und den Weihnachtsgottesdienst am selben Tag.

Von Sebastian Fink