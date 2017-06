Das Gerüst steht, nächste Woche beginnen die Arbeiten am Dachstuhl des Zschaitzer Kirchenschiffs. Der soll dann ganz in rot eingedeckt werden, während der Putz erneuert und ganz in weiß erstrahlen soll. 282 000 Euro kosten die Arbeiten, die bis Weihnachten abgeschlossen sein könnten. Einen Großteil erarbeiten die Gemeindeglieder selbst.