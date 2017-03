Baustart in Straße Zur Siedlung noch dieses Jahr

Noch in diesem Jahr will die BRF Friedrichshain aus Berlin beginnen, den leer stehenden Wohnblock in der Zschaitzer Straße Zur Siedlung zu sanieren. Das Millionenprojekt soll 14 altersgerechte Wohnungen hervorbringen, die Mitte 2018 bezugsfertig sein sollen. Ein anderes Projekt der Firma hatte den Baustart bisher verzögert.