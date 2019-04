Zschaitz

Das Verbrennen von Gartenabfällen ist und bleibt ein Reizthema in der Gemeinde Zschaitz-Ottewig. In der vergangenen Ratssitzung im Februar hatte die Kommune mit Billigung des Gremiums den 20. und 27. April als Verbrennungstermine festgelegt. Jedes Feuer muss gegen Gebühr angemeldet werden und wird beim Ordnungsamt Ostrau hinterlegt. Dabei soll es auch bleiben.

Doch von der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mittelsachsen gab es nach der Berichterstattung über die Verbrennungspraxis in Zschaitz-Ottewig einen kleinen Rüffel. „Die Rechtsaufsicht hat nach den Zeitungsveröffentlichungen angerufen und gesagt: So geht es nicht“, berichtete Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler) den Räten.

Grundsätzliches Verbrennungsverbot auf Privatgrundstücken

Er wies noch einmal deutlich darauf hin, dass das Verbrennen auf Privatgrundstücken im Landkreis grundsätzlich nicht erlaubt ist und nur in Ausnahmefällen straffrei abgeht. „Wir müssen jetzt bei jedem Antrag die entsprechende Verordnung anhängen, die alle Fälle genau beschreibt. Wer dagegen verstößt, kann teure Bußgelder auferlegt bekommen. Die Leute begeben sich mit der Verbrennung auf waffeldünnes Eis“, warnte Barkawitz.

Das Landratsamt könne auf alle angemeldeten Feuer im Ostrauer Ordnungsamt zugreifen und diese vor Ort kontrollieren. So könne es passieren, dass selbst bei einem in der Gemeinde angemeldeten Feuer das Landratsamt eine Strafe verhängt, wenn dieses nicht unter die Ausnahmeregelung fällt. Diese sind vom Landkreis deutlich formuliert: So sind lediglich Brauchtumsfeuer erlaubt, „deren Zweck nicht darauf gerichtet ist, pflanzliche Abfälle durch schlichtes Verbrennen zu beseitigen. Sie dienen der Brauchtumspflege und sind dadurch gekennzeichnet, dass eine in der Ortsgemeinschaft verankerte Glaubensgemeinschaft, Organisation oder Verein die Feier ... ausrichtet und das Feuer ... für Jedermann zugänglich ist“, heißt es in der Verordnung.

Brauchtumsfeuer auch im privaten Bereich verboten

Wichtig dazu: Im privaten Bereich seien auch Brauchtumsfeuer nicht erlaubt. Allerdings gestattet die Polizeiverordnung in Zschaitz-Ottewig das Feuern in Feuerkörben und -schalen – und das sogar ohne Anmeldung.

Trotz des klaren Verbots im Landkreis rauchte es vielerorts pünktlich zum 1. April am Montag, so auch in den Gemeinden Ostrau und Großweitzschen, wie im Rat berichtet wurde. Ratsmitglied Lutz Hofmann schlug vor, künftig die Festlegung fester Verbrennungstermine unter diesen Umständen ganz sein zu lassen. Kerstin Konrad gab zu bedenken, dass damit zumindest verhindert würde, dass an jedem Wochenende im April und Oktober die Dörfer zugequalmt würden. Bürgermeister Immo Barkawitz blickte voraus: „Über kurz oder lang wird es sich auf große Feuer reduzieren.“

Von Sebastian Fink