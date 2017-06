Ostrau. Die Zündelei eine Kindes führte am Montag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Wutzschwitz bei Ostrau. Zeugen meldeten, kurz nach 17 Uhr, einen Dachstuhlbrand in einem leer stehenden Gebäude in der Straße An der Jahna. Noch während Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten beschäftigt waren, wurde der Polizei bekannt, dass möglicherweise ein Kind für den Brand verantwortlich war.

Der Verdacht bestätigte sich schließlich auch. Der Junge hatte in dem Gebäude Wunderkerzen abgebrannt, wobei sich durch Funkenflug Dachbalken entzündet hatten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist kein Sachschaden entstanden, da das Gebäude ohnehin für den Abriss vorgesehen ist.

Von daz