Littdorf

Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei angezeigt, dass Unbekannte auf einer Baustelle in der Straße An der Schnauder eine Mobiltoilette in Brand gesetzt hatten. Das Feuer beschädigte diese sowie einen angrenzenden Bauwagen erheblich. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Im Zeitraum vom 20. Dezember, 17 Uhr, bis 8. Januar 15 Uhr sollen die Täter die Straftat begangen haben. Dafür sucht die Polizei nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet und Angaben zu den Unbekannten machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln unter der Rufnummer 03431/6590 entgegen.

Von daz