Zufahrt zum Pflegeheim wird saniert

Ab September wird in Technitz wieder gebaut. An der Reihe ist nun die Straße „Zum Muldenblick“, die zum Pflegeheim hinaufführt. „Es ist zwar nur eine vergleichsweise kleine Maßnahme, aber sie trägt dazu bei, dass das Erscheinungsbild unseres Ortes wieder ein Stück schöner wird“, freut sich Ortschaftsratsvorsitzender Dieter Hundrieser, der die Einwohner am Dienstagabend in die Feuerwehr eingeladen hatte, damit diese sich über die bevorstehende Baumaßnahme informieren können.